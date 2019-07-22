Trabzonspor Claudiu Andrei Keseru transferi için harekete geçti!

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor kurmaylarının Ludogorest’de forma giyen Rumen futbolcu Claudiu Andrei Keseru için de girişimlerde bulundukları ortaya çıktı.
Bulgar ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Keseru’yu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili yöneticilerin Ludogorest ile 1 yıl sözleşmesi bulunan ve 500 bin Euro fesih bedeli bulunan Rumen golcünün bonservisini kendisinin almasını beklediği belirtildi. Golcü oyuncu ise bordo-mavili ekipten yıllık 1,2 milyon Euro talep etti.
Karadeniz temsilcisi fiyatta indirim beklerken Rumen golcü ile anlaşmanın zeminini arıyor.
Claudiu Keseru bu sezon 49 maçta 24 gol kaydederken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.