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Trabzonspor Claudiu Andrei Keseru transferi için harekete geçti!
Trabzonspor

Trabzonspor Claudiu Andrei Keseru transferi için harekete geçti!

Trabzonspor'un, forvet hattını Claudiu Keseru ile güçlendirmek istediği iddia edildi.

22 Temmuz 2019 17:04

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor kurmaylarının Ludogorest’de forma giyen Rumen futbolcu Claudiu Andrei Keseru için de girişimlerde bulundukları ortaya çıktı.

Bulgar ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Keseru’yu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili yöneticilerin Ludogorest ile 1 yıl sözleşmesi bulunan ve 500 bin Euro fesih bedeli bulunan Rumen golcünün bonservisini kendisinin almasını beklediği belirtildi. Golcü oyuncu ise bordo-mavili ekipten yıllık 1,2 milyon Euro talep etti.

22 Temmuz 2019 Tüm Avrupa Trabzonspor`u konuşuyor! Trabzonspor`un yeni sezon için kullanacağı alternatif formasını tanıtmasının ardından sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. Forma tanıtımı wwitter`da şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon kez görüntülendi. Toplamda 30 bine yakın paylaşılan video, 120 bin beğeni aldı. İlgili Haberi Oku

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Claudiu Keseru bu sezon 49 maçta 24 gol kaydederken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Son güncelleme 17:07 | 22 Temmuz 2019
Claudiu Keseru trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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