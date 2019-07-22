Trabzonspor Claudiu Andrei Keseru transferi için harekete geçti!

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor kurmaylarının Ludogorest’de forma giyen Rumen futbolcu Claudiu Andrei Keseru için de girişimlerde bulundukları ortaya çıktı.

Bulgar ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Keseru’yu kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili yöneticilerin Ludogorest ile 1 yıl sözleşmesi bulunan ve 500 bin Euro fesih bedeli bulunan Rumen golcünün bonservisini kendisinin almasını beklediği belirtildi. Golcü oyuncu ise bordo-mavili ekipten yıllık 1,2 milyon Euro talep etti.

Tüm Avrupa Trabzonspor`u konuşuyor! Trabzonspor`un yeni sezon için kullanacağı alternatif formasını tanıtmasının ardından sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. Forma tanıtımı wwitter`da şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon kez görüntülendi. Toplamda 30 bine yakın paylaşılan video, 120 bin beğeni aldı. İlgili Haberi Oku

Karadeniz temsilcisi fiyatta indirim beklerken Rumen golcü ile anlaşmanın zeminini arıyor.

Claudiu Keseru bu sezon 49 maçta 24 gol kaydederken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.