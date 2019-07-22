SON DAKİKA Türkiye’nin Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yeri belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile yapacağı maçlar İstanbul’da oynanacak. Türkiye, böylece tam 5 yıl sonra İstanbul’da bir resmi maça çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele Vodafone Park ev sahipliğinde yapılacak. Maç saat 21.45’te başlayacak.

Ay-yıldızlıların Arnavutluk ile 11 Ekim Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Ülker Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 olacak.

Milliler’in İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşecek. Karşılaşma 20:00’de başlayacak.

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VOLKAN DEMİREL TÜRK TELEKOM STADI’NI TERK ETMİŞTİ

Türkiye, İstanbul’da en son 16 Kasım 2014 tarihinde Kazakistan ile Avrupa Şampiyonası Eleme maçında karşılaşmıştı. İstanbul’da oynanan son resmi maç olan karşılaşmada Volkan Demirel, stadyumu terk etmişti. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maç öncesi ay yıldızlı ekibimizin ilk 11’inde yer alan Volkan Demirel, ısınmak için çıktığı sahada taraftarların küfürlerine maruz kalınca isyan etmişti. Tecrübeli futbolcu, teknik heyetin ikna çabalarına rağmen stadı terk edip gitmişti.

Volkan Demirel karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Emre Belözoğlu ile stadyuma geri dönmüş ve ikili soyunma odalarının bulunduğu bölgeden stadyuma giriş yapmıştı.