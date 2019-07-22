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Şampiyon voleybolcular yurda döndü
Diğer Sporlar

Şampiyon voleybolcular yurda döndü

Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı.

22 Temmuz 2019 13:59

İtalya ve Hırvatistan’ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yurda döndü. Şampiyon milliler, Türkiye Voleybol Federasyonu ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

16 Yaş Altı Kız Milli Takımı Antrenörü Berk İnanç, organizasyonda şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Öncellikle Türk sporu ve voleyboluna hayırlı olsun. Şampiyon olarak yurda dönmek gerçekten gurur verici. Kızlarımız sonuna kadar en iyi şekilde mücadele etti. Özellikle final maçında ev sahibi İtalya’yı 3-0 yenmek gurur verici. Bu çocuklarımızın gelişimini takip ederek, daha üst seviyelerde daha güzel başarılar kazanmak için planlamalar yapılacak” diye konuştu.

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Milli takım kaptanı Pelin Eroktay, şampiyonada çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Çok iyi bir turnuva geçirdik. Şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Özge Arslanalp, organizasyon için iyi hazırlandıklarını anlatarak, “Şampiyonada çok iyi kenetlendik ve iyi bir takım olduk. Bu da bize şampiyonluğu getirdi. Çok mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 14:00 | 22 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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