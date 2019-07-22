Rıza Çalımbay’dan Alper Potuk transferi için flaş açıklama!

İkinci etap kamp çalışmalarını Hollanda’da sürdüren Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay transfer gündemi ile ilgili SKOR’a özel açıklamalarda bulundu. Uzun süredir gündemi meşgul eden Alper Potuk transferi için noktayı koyan Rıza Çalımbay, yıldız futbolcunun Fenerbahçe’de kalacağını söyledi. İşte Rıza Çalımbay’ın açıklamaları:

”İMKANLARIN ÇOK ÜSTÜNDE BİR FİYAT İSTEDİ”

Alper Potuk’u transfer etmek istedik. Bu konuda girişimlerimiz de oldu. Ben zaten hep devredeyim ama Alper Fenerbahçe’de kalmak istiyor. Yıllık ücreti konusunda bizim imkanlarımızın çok üstünde bir fiyat söylendi. Alper Fenerbahçe’de oynar zaten ben öyle görüyorum. Alper Potuk defterini kulüp olarak kapattık.

”KADRO YETERSİZLİĞİNDEN 2 MAÇI İPTAL ETTİK”

Şu anda takımda 16 tane oyuncu var. Mutlaka takviye yapmamız lazım. Yönetime bir kaç farklı liste sunduk. Normalde 3 tane hazırlık maçı oynayacaktık Hollanda’da ama kadromuzun yetersizliğinden dolayı 2 maçı iptal ettik.