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Papy Djilobodji, Gazişehir Gaziantep’te!
Transfer Haberleri

Papy Djilobodji, Gazişehir Gaziantep’te!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Fransa'nın Guingamp takımında forma giyen savunma oyuncusu Papy Djilobodji’i kadrosuna kattı.

22 Temmuz 2019 23:18

Spor Toto Süper Lig için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Gazişehir Gaziantep geçtiğimiz yıllarda performansı ile dikkat çeken Senegalli futbolcu Papy Djilobodji ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak beşinci transferin yaptı. Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fransa’nın Guingamp takımında forma giyen yıldız savunma oyuncusu Papy Djilobodji ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Papy Djilobodji, Futbol Şube Sorumlusu Yöneticimiz Yusuf Demsoy’un da katıldığı imza töreniyle kendisini üç yıl kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Papy Djilobodji’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı. 22 Temmuz 2019 Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ı kadrosuna kattı! Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Glasgow Rangers forması giyen Daniel Candeias ile iki yıllık sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Gaziantep ekibine Fransa'nın Guingamp takımından transfer olan Papy Djilobodji' 1 Aralık 1988 yılında Senegal’ın Kaolack şehrinde doğdu. 2010 yılında Fransa’nın köklü takımlarından Nantes’a transfer olan Papy, 2015 yılında ise 3.5 Milyon Euro karşılığında Avrupa’nın dev kulüplerinden Chelsea’ye transfer olarak dikkat çekti. Sonrasında Werder Bremen’e kiralanan yıldız futbolcu 2016-2017 yılı sonunda 7.5 Milyon Euro'luk bedelle Sunderland’e transfer oldu.

Son olarak Fransa’nın Guingamp takımında forma giyen Papy, kariyerinde 262 resmi müsabakaya çıkıp 13 kez de gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu 17 kez de Senegal Milli Takımında forma giymeyi başardı. 22 Temmuz 2019 MKE Ankaragücü, Stelios Kitsiou harekatında mutlu sona ulaştı! Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon PAOK`tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stelios Kitsiou`yu transfer etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:18 | 22 Temmuz 2019
Gazişehir Gaziantep Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Papy Djilobodji spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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