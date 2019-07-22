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Ozan Kabak’ın sakatlığı ile ilgili ilk açıklama geldi
Almanya Bundesliga

Ozan Kabak’ın sakatlığı ile ilgili ilk açıklama geldi

Schalke 04'e transfer olduktan sonra ikinci antrenmanında sakatlık yaşayan Ozan Kabak'ın son durumu ile ilgili Alman kulübünden açıklama geldi.

22 Temmuz 2019 12:02

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’ün 2 Temmuz’daki antrenmanında sol ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak’ın, sezonun ilk maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre; küme düşen Stuttgart’tan Schalke 04’e transfer olan ve yeni sezon hazırlıkları sırasında sol ayağına aldığı darbeyle sakatlanan 19 yaşındaki Ozan Kabak’ın sahalara dönüşü uzayabilir. Daha önce 2 ya da 3 haftalık tedavinin ardından takıma katılacağı açıklanan Ozan Kabak’ın 4 hafta daha mavi-beyazlılardan uzak kalabileceği belirtildi.

02 Temmuz 2019 Ozan Kabak`tan özel açıklamalar! Neden Schalke`yi tercih etti? Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04`e transfer olan 19 yaşındaki Ozan Kabak, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Ozan Kabak’ın Schalke 04’ün 10 Ağustos’ta Almanya Kupası 1’inci Turu’nda Drochtersen ile deplasmanda yapacağı maça yetişemeyeceği kaydedildi. Genç futbolcunun ayrıca 17 Ağustos’ta Schalke 04’ün deplasmanda Mönchengladbach ile oynayacağı sezonun ilk maçında da forma giyemeyebileceği belirtildi.

Son güncelleme 12:22 | 22 Temmuz 2019
ozan kabak schalke 04
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