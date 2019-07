Okan Buruk’tan Vedat Muriqi yorumu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ikisi stopere, biri hücuma olmak üzere kadrolarına 3 oyuncu daha katmayı planladıklarını söyledi. Okan Buruk, transfer listelerinde de bulunan ve Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı eski oyuncusu Vedat Muriqi ile ilgili şunları ifade etti:

“Vedat Muriqi’nin önceki seneleri ile son senesi arasında çok büyük fark var. Vedat Muriqi, kendini çok geliştirdi. Özellikle beraber çalıştığımız dönemde çok gelişti, ekstra çalışmalar yaptı. Biz de her zaman ona güven verdik. Çalışmaya ve başarıya aç bir oyuncu. İyi insan, iyi sporcu, iyi karakter ve bu anlamda baktığınızda Vedat Muriqi, Türkiye’deki en iyi forvet oyuncusuydu. Fenerbahçe ile anlaştı, onun için hayırlı olmasını diliyorum. Biz de tabii ki o bölgede bir oyuncu arıyoruz. Her takımın, her teknik adamın oyun anlayışı değişik, bazı oyuncular bazı yerde başarılı oluyor, bazı yerde olamıyor. Özellikle büyük takımlarda oynamak çok daha zordur ama Vedat Muriqi de başarıyı düşünen, başarıyı isteyen bir oyuncu. Ben de Vedat Muriqi’i kadromda görmek isterdim. Bizim de baştan düşüncelerimiz oldu ama iki üç daha iyi alternatifimiz var, onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. O yüzden kulüp olarak bu transferin içerisine belirli bir zamandan sonra girmedik.”

“EPUREANU DIŞINDA EKSİĞİMİZ YOK”

Okan Buruk, Avusturya’da çok yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, “Hazırlıklara başladığımızda ilk resmi maçımız olan Şampiyonlar Ligi 3. elemesine 5 haftalık bir süremiz vardı. Oyuncularımıza hazır gelmeleri için programlar da verdik ve çoğu da hazır geldi. Sevindirici olan sakatlık olmaması. Epureanu’nun dışında eksiğimiz yok. Bu, bizi sevindiriyor” ifadelerini kullandı.

“Stoper olarak elimizde Chedjou var. Bir de asıl mevkileri orta saha olan Mahmut ve Attamah var. Abdullah hoca geçtiğimiz sezon onları stoperde kullanmıştı, biz onları orta saha olarak düşünüyoruz” diyen Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

“İki stoper alıp o bölgeye takviye yapmak istiyoruz. Bunun sıkıntısını hazırlık maçlarında da yaşadık. Clichy’yi oynattık. Transfer çalışmaları sürüyor. Buraya transfer edeceğimiz oyuncuları bir an önce getirmek isterdik, bu nasip olmadı. Artık döndükten sonra bu oyuncuları kadromuza katacağız. Şu anki planlamamızda toplam 3 oyuncu daha düşünüyoruz. İki savunma bölgesine, bir de ön tarafa, takımımızın gücünü artıracak bir isim düşünüyoruz. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. İlk yarıda 30 maçın üzerine çıkabiliriz. Kadromuzu geniş tutmak istiyoruz. Takımdaki rekabetin artması çok önemli. Çok kaliteli oyuncularımız var, hepsinin birbiriyle yarışmasını istiyoruz. Üç kulvarı da doğru geçmeliyiz. Bu nedenle takviyeye ihtiyacımız var. Bir santrfor daha bakıyoruz. Fredrik daha çok ikinci forvet ve kenarlarda oynayan, önde de oynayabilen bir oyuncu. Direkt forvet oynayan bir oyuncu bakıyoruz. Elimizde en az üç direkt santrfor oynayabilecek oyuncu olmasını istiyoruz.”

“ÇOK FAZLA OYUNCUYLA GÖRÜŞTÜK”

Stoper transferi çalışmaları hakkında da bilgi veren Okan Buruk, “Çok fazla oyuncu ile görüştük. İki üç oyuncu ile bitirmeye de yaklaştık ama son anda bozulan da başka takımın daha yüksek bonservis verip aldığı da oldu. Fransa’dan, İspanya’dan görüştüğümüz oyuncular var, teklifler geliyor. O konuda acele etmiyoruz, en iyisini almaya çalışıyoruz. Çok fazla isim gelip gidiyor ama transfer çalışmaları gizli yürüyen, rekabet olan bir alan. Türkiye Ligi’ne baktığımızda şampiyonluğa oynayan takımlardan Galatasaray dışında tüm takımlar stoper arıyor. Bu dünya çapında da baktığınızda bu şekilde. İyi stoper bulmak zor. O yüzden iyi stoper çok daha değerli oluyor. Bütçemize göre en iyisini bulmaya çalışıyoruz. Takımlarında antrenmanlara katılan oyuncular üzerinden gidiyoruz. Bize katıldığında oynayabilecek oyuncular üzerinde duruyoruz” şeklinde konuştu.

Okan Buruk, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel’le ilgilenip ilgilenmedikleri yönündeki soruya, “Benim nezdimde bir görüşme olmadı. İsimler gelip gidiyor ama onunla ilgili bir görüşmemiz hiç olmadı” cevabını verdi.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE OYNAMAK İSTİYORUZ”

Okan Buruk, oyuncu olarak yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde teknik direktör olarak da bulunmak istediğini aktararak, şöyle konuştu:

“Değişen sistem içerisinde İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya liglerinin takımları doğrudan olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılıyor. Bu değişen sistem içerisinde Şampiyonlar Ligi play-off’unu geçmek eskisine göre daha kolay diyebiliriz. Eşleştiğimiz takımlar bizim başa baş oynayabileceğimiz, bizim seviyemizde olan takımlar. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyoruz. Bu, hem bizim hem Başakşehir takımı hem oyuncularımız hem de ülkemiz için çok önemli. Bir takımımızın daha Şampiyonlar Ligi’ne girebilmesi ülke puanı için çok değerli. Biz de bunu önemsiyoruz. Oyunculuğum boyunca hep Şampiyonlar Ligi’nin içerisinde yer aldım. Bunu teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Oyuncularımızın da birçoğu Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamış oyuncular. Onlar da tekrar bu heyecanı yaşamak istiyor. Bazen dinlenin diyoruz, bakıyorsunuz hepsi çalışmak istiyor. İstekleri, arzuları var, bu da bizi mutlu ediyor.”