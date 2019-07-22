Muhteşem zaferin mimarlarından İlyas Çanakçı: ‘Türk ‘bitti’ demeden bitmez!’

Türkiye U20 Atletizm Takımı, Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle saat 15.30 sıralarında İsveç’in Göteborg kentinden İstanbul’a geldi. Aralarında dünkü 4×400 metre bayrak yarışında koşan Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Emirhan Koş, İlyas Çanakçı’nın olduğu milli atletler, İstanbul Havalimanı’nda basın mensupları tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atletizm Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi ve Bayrak Takımları Milli Takım Antrenörü Ahmet Ali Baş, Türk atletizminde tarihi bir şampiyonayı geride bıraktıklarını kaydederek, “Şampiyonada bize düşen görevimizi yerine getirmekti. Tarihimizde en fazla madalya kazandığımız bir şampiyona oldu. Toplamda 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya kazanarak, ülkeler sıralamasında 5’inci sırada bitirdik” dedi.

Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası`nda muhteşem zafer! Altın madalya Türkiye`nin! İsveç`te devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası`nda 4x400m bayrak yarışı finalinde Türkiye 3:08.34 ile Avrupa`da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalya kazandı. 17 yaşındaki milli atlet İlyas Çanakçı`nın atağı ve milli atletlerimizin sevinci görülmeye değerdi! İlgili Haberi Oku

Baş, “Bazı şansızlıklarla şampiyonaya başladık. Ancak 7 madalyayı son gün kazandık. 4×400 bayrak yarışı ile şampiyonayı taçlandırdık. Ekipteki tüm arkadaşlarla, bireysel antrenörleriyle yıl içinde yaptığımız çalışmalarda sürekli olarak madalyaya ulaşabileceğimize inandık. Şampiyonlukta ufak ayrıntılar vardı. Sporcu kardeşlerimiz bu ayrıntıları harfiyen yerine getirdiler ve en iyi performansı gösterdiler” diye konuştu.

“BAŞTAN SERT GİTSEYDİM SONDA ÇIKAMAYABİLİRDİM”

Dünkü 4×400 yarışında müthiş bir performans gösteren milli takımın sporcularından İlyas Çanakçı ise yarışmaya ilişkin şunları söyledi: “Son 200 metrede kazanacağıma emin bir şekilde yarışmaya devam ettim. Gücümü sona saklayıp gereken atağı yaptığım için çok mutluyum. Takımımızı birinciliğe taşıdı. Türk ‘bitti’ demeden bitmez. Taktik gereği yarışı önümde takipte ettim. Baştan sert gitseydim sonda çıkamayabilirdim. Geliştirdiğimiz taktiğe bağlı kalarak güzel bir sonuç oldu. Seneye dünya şampiyonası var. Orada finale kalıp, madalya kürsüsüne çıkmak istiyoruz.”

Sporculardan Kubilay Ençü ise taktiksel bir koşu yaptıklarını ve istedikleri sonucu aldıklarını vurgularken, Oğuzhan Kaya da birinci olacaklarına inandıklarını belirterek, “2 yıl boyunca buna hazırlandık. Başardığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı. Türkiye, şampiyonayı 10 madalya ile tamamladı. Madalya sıralamasında ise Türkiye, Britanya, İtalya, Hollanda ve Ukrayna’nın arkasında beşinci oldu.

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