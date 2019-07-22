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MKE Ankaragücü’nde olağanüstü kongre ertelendi
MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü’nde olağanüstü kongre ertelendi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi.

22 Temmuz 2019 16:20
Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yapılması planlanan MKE Ankaragücü’nün genel kurulunda oturumun açılması için gereken yeterli delege sayısına ulaşılamadı. Ertelenen seçimli olağanüstü kongre, çoğunluğa bakılmaksızın 30 Temmuz Salı günü aynı yerde gerçekleştirilecek.

MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, yaptığı açıklamada, “Gördüğünüz gibi olağanüstü kongre yapacaktık. Gerekli çoğunluk sağlanmadığı için ayın 30’undaki kongremizde görüşmek üzere. Hepinizin ayağına sağlık” diye konuştu.

Başkan adaylığını daha önce açıklayan Murat Ağcabağ ise delege listesine ulaşamadıklarını belirterek, “Talebimiz öncelikle delege listesini bize teslim etmeleri. Bu delege listesini Sayın (Mehmet) Yiğiner yaptı. Bunu kendisi dahil herkes kabul ediyor. Delege listesi zamanında elimize ulaşırsa biz bu seçimi alırız” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 16:21 | 22 Temmuz 2019
ankaragücü
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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