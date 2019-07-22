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MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Transfer Haberleri

MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Yalçın Ayhan'la bir yıllık sözleşme imzaladı.

22 Temmuz 2019 22:08

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, Yalçın Ayhan ile anlaştı. Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren başarılı ve tecrübeli futbolcusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü çatısı altında bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Yalçın Ayhan, “Hedefim bu sezon iyi bir performans sergileyerek Ankaragücü forması altında başarılı bir sezon geçirebilmek. Umuyorum ki taraftarımızın da desteği ile onlara bu yıl daha keyifli bir Ankaragücü izleteceğiz” ifadelerini kullandı. 22 Temmuz 2019 MKE Ankaragücü, Stelios Kitsiou harekatında mutlu sona ulaştı! Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon PAOK`tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stelios Kitsiou`yu transfer etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:08 | 22 Temmuz 2019
MKE Ankaragücü Yalçın Ayhan
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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