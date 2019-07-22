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Harry Kane’den inanılmaz gol! Juventus Tottenham maçının özeti
Dünyadan Futbol

Harry Kane’den inanılmaz gol! Juventus Tottenham maçının özeti

Juventus ile Tottenham arasında oynanan hazırlık maçında Harry Kane'in attığı muhteşem gol, futbolseverleri adeta büyüledi. Harry Kane'in uzatmada yaptığı vuruş, dünyada büyük yankı topladı.

22 Temmuz 2019 15:08

Avrupa’nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Tottenham, Juventus’u 3-2 yendi. Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın Singapur ayağında Juventus ve Tottenham arasında oynandı.

Tottenham, Juventus ile Singapur Ulusal Stadı’nda oynadığı maçı, Lamela’nın 30, Lucas Moura’nın 65 ve Harry Kane’in 90+3’üncü dakikadaki golleriyle 3-2 kazandı. Juventus’un gollerini, 56. dakikada Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti. Maçın 2-2 berabere biteceği ve penaltılara kalacağını düşünülürken sahneye çıkan Harry Kane, orta sahadan attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Harry Kane’in attığı muhteşem gol, uzun süre hafızalardan çıkmayacak güzellikteydi.

İşte Juventus ile Tottenham arasında oynanan maçın özeti:

Organizasyona, İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Tottenham, İspanya’dan Real Madrid, Atletico Madrid, Almanya’dan Bayern Münih, İtalya’dan Juventus, Milan, Inter, Fiorentina ve Portekiz’den Benfica’nın yanı sıra davetle Meksika’dan Guadalajara kulübü katılıyor.

Son güncelleme 15:13 | 22 Temmuz 2019
Harry Kane juventus Tottenham
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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