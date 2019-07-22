Harry Kane’den inanılmaz gol! Juventus Tottenham maçının özeti

Avrupa’nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Tottenham, Juventus’u 3-2 yendi. Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın Singapur ayağında Juventus ve Tottenham arasında oynandı.

Tottenham, Juventus ile Singapur Ulusal Stadı’nda oynadığı maçı, Lamela’nın 30, Lucas Moura’nın 65 ve Harry Kane’in 90+3’üncü dakikadaki golleriyle 3-2 kazandı. Juventus’un gollerini, 56. dakikada Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti. Maçın 2-2 berabere biteceği ve penaltılara kalacağını düşünülürken sahneye çıkan Harry Kane, orta sahadan attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Harry Kane’in attığı muhteşem gol, uzun süre hafızalardan çıkmayacak güzellikteydi.

İşte Juventus ile Tottenham arasında oynanan maçın özeti:

Organizasyona, İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Tottenham, İspanya’dan Real Madrid, Atletico Madrid, Almanya’dan Bayern Münih, İtalya’dan Juventus, Milan, Inter, Fiorentina ve Portekiz’den Benfica’nın yanı sıra davetle Meksika’dan Guadalajara kulübü katılıyor.