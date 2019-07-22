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Gerard Pique’den Trabzonspor’a teşekkür!
Trabzonspor

Gerard Pique’den Trabzonspor’a teşekkür!

Trabzonspor'un yeni sezon forma tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ve dünya genelinde izlenmesine katkı sağlayan Gerard Pique bordo mavililere bir mesaj daha gönderdi,.

22 Temmuz 2019 09:37

Barcelona’nın savunma oyuncusu Gerard Pique ile Trabzonspor’un sosyal medya üzerinden iletişimi devam ediyor…

Gerard Pique, Trabzonspor’un gri forması için yapılan tanıtım filmini beğendiğini ifade edip, videoyu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetlemişti.

Bunun üzerine Trabzonspor, “Teşekkürler Pique! Gri formamızdan sana ve değerli ailene göndereceğiz. Bordo-mavi Trabzonspor’dan, bordo-mavi Barcelona’ya sevgiler.” şeklinde paylaşım yaptı. PIQUE: “TEŞEKKÜR EDERİM”

Trabzonspor’un bu mesajına Gerard Pique’den yanıt geldi. Yıldız oyuncu, Türkçe paylaşımında “Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. BARCELONA’DAN DA PAYLAŞIM

Barcelona ise resmi hesabından Pique’nin paylaşımını alıntıladı ve “Bir blaugrana(bordo-mavi) kulübünden diğerine” şeklinde tweet attı.

Son güncelleme 09:37 | 22 Temmuz 2019
pique trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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