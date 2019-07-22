Gençlerbirliği, Daniel Candeias’ı kadrosuna kattı!

Gençlerbirliği bir dönem Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen ve geçtiğimiz sezonu Glasgow Rangers'ta tamamlayan Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias iki yıllığına anlaştı. İmza töreninde konuşan Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, “Daniel Candeias'ın kadromuza katılması bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“İnce eleyip sık dokumamız lazım”

Anlaşmanın iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyen Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, “Takımımız ilk kamp dönenimi Erzurum'da tamamladı. İki günlük izinden sonra Gerede kampına gittiler. Her şey güzel ve olumlu. Yeni transferimiz Daniel ile takımımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Hocamız ile sık sık görüşüyoruz. İdmanların iyi gittiğini ifade ediyorlar. Bu süre içerisinde 27'sinde ve 29'unda iki hazırlık maçlarından sonra Ankara'ya tesislerimize gelerek sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz. İnce eleyip sık dokumamız lazım. Bunun içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz Daniel Candeias'ın kadromuza katılması bizi mutlu etti” dedi.

Candeias: “Umarım iki tarafta birbirine faydalı olur”

Gençlerbirliği'nden teklif geldiğinde mutlu olduğunu dile getiren Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias, “Öncelikle başkanın benim ile ilgili söyledikleri için teşekkür ediyorum. İkinci kez geldim Türkiye'ye burada bana bir şans verildi. Kulübün Gençlerbirliği olduğunu duyunca daha mutlu oldum. Umarım iki tarafta birbirine faydalı olur. Şu an kendimi gayet iyi ve mutlu hissediyorum” diye konuştu. MKE Ankaragücü, Stelios Kitsiou harekatında mutlu sona ulaştı! Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon PAOK`tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stelios Kitsiou`yu transfer etti. İlgili Haberi Oku