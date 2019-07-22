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Galatasaray’dan flaş sakatlık açıklaması…
Galatasaray

Galatasaray’dan flaş sakatlık açıklaması…

Galatasaray'da yeni transfer Şener Özbayraklı'nın sağ ayak baş parmağında kırık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

22 Temmuz 2019 06:45

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da tüm hızıyla sürdüren Galatasaray’da bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Şener Özbayraklı’nın sağ ayak baş parmağında kırık tespit edildi ve oyuncunun tedavisine başlandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Şener Özbayraklı'nın sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde 1. parmak distal falanksta (baş parmak kemiği) non deplase (ayrılmamış) kırık hattı tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncumuz, takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışmalarına devam edecek.”

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Son güncelleme 06:45 | 22 Temmuz 2019
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