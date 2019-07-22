SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yunanistan Ege’de 19’uncu adamızı işgale hazırlanıyor
Galatasaray’da Terim rüzgarı! ‘Acı yok beyler’
Galatasaray

Galatasaray’da Terim rüzgarı! ‘Acı yok beyler’

Galatasaray’ın deneyimli hocası, öğrencilerinin sınırlarını zorluyor. Terim, herhangi bir darbe sonrası yerde kalan futbolcularından hemen ayağa kalkmalarını istiyor

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 22 Temmuz 2019 07:07

Galatasaray’ın Avusturya'nın Seefeld kasabasında devam eden kampında Terim rüzgârı esiyor. Deneyimli hoca, deyim yerindeyse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor ve tüm futbolcularından sınırlarını zorlamalarını istiyor. Terim'in en dikkat çekici tavırlarından biri de herhangi bir  darbe sonrası yerde kalan futbolcularından hemen ayağa kalkmalarını istemesi. Tecrübeli çalıştırıcı bu konuda öğrencilerini sık sık uyarıyor ve şu mesajı veriyor: Acı yok beyler!

ANTRENÖR TAKVIYESI!

TÜM teknik ekip de bu konuda Terim'e destek oluyor. Yardımcı antrenörler Hasan Şaş ile Ümit Davala da dün sabahki çift kale çalışmasında yer aldı. Özellikle Hasan Şaş futbolculuk günlerini hatırlatan bir performans sergiledi. 2002'de kariyer zirvesi yapan sarı-kırmızılı teknik adam gençlere de o dönemlerde yaşadığı deneyimleri anlatıyor. Futbolcular da sert ve yorucu antrenmanlardan şikâyetçi değil. Deneyimli isimlerin hırsı ve temposu, gençlere de örnek oluyor.

Son güncelleme 07:07 | 22 Temmuz 2019
Avusturya fatih terim galatasaray kamp
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR