Galatasaray’da Terim rüzgarı! ‘Acı yok beyler’

Galatasaray’ın Avusturya'nın Seefeld kasabasında devam eden kampında Terim rüzgârı esiyor. Deneyimli hoca, deyim yerindeyse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor ve tüm futbolcularından sınırlarını zorlamalarını istiyor. Terim'in en dikkat çekici tavırlarından biri de herhangi bir darbe sonrası yerde kalan futbolcularından hemen ayağa kalkmalarını istemesi. Tecrübeli çalıştırıcı bu konuda öğrencilerini sık sık uyarıyor ve şu mesajı veriyor: Acı yok beyler!

ANTRENÖR TAKVIYESI!

TÜM teknik ekip de bu konuda Terim'e destek oluyor. Yardımcı antrenörler Hasan Şaş ile Ümit Davala da dün sabahki çift kale çalışmasında yer aldı. Özellikle Hasan Şaş futbolculuk günlerini hatırlatan bir performans sergiledi. 2002'de kariyer zirvesi yapan sarı-kırmızılı teknik adam gençlere de o dönemlerde yaşadığı deneyimleri anlatıyor. Futbolcular da sert ve yorucu antrenmanlardan şikâyetçi değil. Deneyimli isimlerin hırsı ve temposu, gençlere de örnek oluyor.