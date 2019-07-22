Fenerbahçe’nin genç yıldızı Murat Sağlam: ‘Şoka girdim!’

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Murat Sağlam, Wolfsburg maçında sergilediği performansla Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı. Murat Sağlam ise iyi bir maçı geride bıraktıklarını kaydederek, “İyi maçtı, iyi oynadık. Ben kendi performansından daha fazlasını bekliyorum. Her şey iyi gidiyor Allah’a şükür. Taraftar da benden memnun. Bugünkü maçtan daha iyisini yapabilirim” diye konuştu.

“Fenerbahçe’de genç oyuncuların forma bulmasının daha zor olduğu söylenir, bunu kırabileceğini düşünüyor musun” sorusuna yanıt veren Murat Sağlam, “İnşallah. Ben elimden geleni yapıyorum. Tüm oyunculardan daha fazlasını yapmalıyım, genç oyuncuyum. 10-15 yıllık futbolcu hayatım var. Çok çalışıp, elimden geleni yaparak formayı kapmak istiyorum. Sakin sakin, sessiz. İnşallah bir gün o formayla Kadıköy’de oynayabilirim” dedi.

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“ŞOKA GİRDİM”

Fenerbahçe taraftarının ilgisiyle alakalı yorum yapan Sağlam, “Ben şoka girdim. Birinci maçtan sonra direkt ismimi bağırıyorlardı. Tabii ki seviniyorsunuz. Bugün de ismimi bağırdılar. Çok mutlu oldum, elimden geleni yapmak istiyorum ki böyle devam etsin” ifadelerini kullandı.

Murat Sağlam son olarak taraftarların bu sevgisinin üzerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığına yönelik soruya, Yok, beni mutlu ediyor. Daha çok enerji veriyor. Gelecek maçlarda bana daha çok enerji veriyor. Ben biliyorum, taraftarlar beni beğeniyor, destek veriyorlar, arkamdalar” yanıtını verdi.