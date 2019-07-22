Fenerbahçe Wolfsburg maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamanında Avusturya’da devam eden çalışmalarının ilk hazırlık maçına çıkıyor.

Sarı lacivertliler Almnanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile Franz Fekete Stadı’nda karşı karşıya gelecek. TSİ 19.30’da başlayacak karşılaşma sadece Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Altay Bayındır

Tolga Ciğerci

Serdar Aziz

Sadık Çiftpınar

Hasan Ali Kaldırım

Ozan Tufan

Emre Belözoğlu

Max Kruse

Garry Rodrigues

Victor Moses

Vedat Muriqi

ALTAY BAYINDIR SAHNE ALACAK

Fenerbahçe’nin yeni kalecisi, U21 Milli Takımı’ndan sakat dönmüştü. Altay Bayındır, parmağındaki sakatlık nedeniyle topla çalışmalarda yer almamıştı. Genç file bekçisi, Avusturya kampıyla birlikte sahaya indi. Ersun Yanal, idmanlarda boy gösterecek olan öğrencisini tebdir amaçlı Wolfsburg ve Hertha Berlin maçlarında oynatmamayı planlıyor. Altay Bayındır’ın ay sonundaki AUDI Cup’ta ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk kamp etabını Topuk Yaylası Tesisleri’nde yapmıştı. Ardından Samandıra’da çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, dün yurt dışındaki ilk kamp etabı için Avusturya’nın Graz şehrine gitti.

Fenerbahçe’nin Avusturya kamp kadrosu:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

SARI LACİVERTLİLERİN HAZIRLIK MAÇLARI:

Daha önceki hazırlık maçlarında Boluspor ve Bursaspor’u 2-0’lık skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, Wolfsburg ve Hertha Berlin maçlarının ardından AUDI Cup’a çıkacak ve hazırlık maçı programını Cagliari maçıyla tamamlayacak.

Sarı – lacivertlilerin hazırlık maçı programı şu şekilde:

25 Temmuz Perşembe

Fenerbahçe – Hertha Berlin

30 Temmuz Salı

Bayern Münih – Fenerbahçe

31 Temmuz Çarşamba

Fenerbahçe – Real Madrid veya Tottenham

7 Ağustos Çarşamba

Fenerbahçe – Cagliari