Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Wolfsburg maçı 19.30’da Franz Fekete Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma sadece Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Smart Spor kanalını izleyebilmek için abone olmak gerekiyor.

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SARI LACİVERTLİLERİN HAZIRLIK MAÇLARI:

Daha önceki hazırlık maçlarında Boluspor ve Bursaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, Wolfsburg ve Hertha Berlin maçlarının ardından AUDI Cup'a çıkacak ve hazırlık maçı programını Cagliari maçıyla tamamlayacak.

Sarı – lacivertlilerin hazırlık maçı programı şu şekilde:

25 Temmuz Perşembe

Fenerbahçe – Hertha Berlin

30 Temmuz Salı

Bayern Münih – Fenerbahçe

31 Temmuz Çarşamba

Fenerbahçe – Real Madrid veya Tottenham

7 Ağustos Çarşamba

Fenerbahçe – Cagliari