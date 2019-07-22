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Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe

Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe yeni sezon için hazırlıklarına hız verdi. Bu akşam 19.30'da sarı lacivertli ekip Wolfsburg ile Avusturya'da devam eden ilk hazırlık maçına çıkacak. Futbolseverler karşılaşmayı izlemek istiyor. Peki Fenerbahçe Wolfsburg maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

22 Temmuz 2019 18:48

Fenerbahçe Wolfsburg maçı 19.30’da Franz Fekete Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma sadece Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Smart Spor kanalını izleyebilmek için abone olmak gerekiyor.

FENERBAHÇE WOLFSBURG CANLI İZLE

SARI LACİVERTLİLERİN HAZIRLIK MAÇLARI:

Daha önceki hazırlık maçlarında Boluspor ve Bursaspor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, Wolfsburg ve Hertha Berlin maçlarının ardından AUDI Cup'a çıkacak ve hazırlık maçı programını Cagliari maçıyla tamamlayacak.

Sarı – lacivertlilerin hazırlık maçı programı şu şekilde:

25 Temmuz Perşembe

Fenerbahçe – Hertha Berlin

30 Temmuz Salı

Bayern Münih – Fenerbahçe

31 Temmuz Çarşamba

Fenerbahçe – Real Madrid veya Tottenham

7 Ağustos Çarşamba

Fenerbahçe – Cagliari

Son güncelleme 18:48 | 22 Temmuz 2019
Fenerbahçe wolfsburg
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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