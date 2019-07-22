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Eugen Neagoe maç sırasında kalp krizi geçirdi! Korku dolu anlar…
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Eugen Neagoe maç sırasında kalp krizi geçirdi! Korku dolu anlar…

Romanya Ligi ekiplerinden Dinamo Bükreş'in 51 yaşındaki tecrübeli teknik direktörü Eugen Neagoe maç sırasında kalp krizi geçirdi.

SKOR DIŞ HABER 22 Temmuz 2019 11:20

Romanya Ligi 2.haftasında Dinamo Bükreş’in sahasında Craiova’yı konuk ettiği maçta korku dolu anlar yaşandı. Yedek kulübesinde mücadeleyi takip eden Dinamo Bükreş teknik direktörü Eugen Neagoe bir anda fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 51 yaşındaki Romanyalı teknik adam sağlık ekiplerinin acil müdahalesinin ardından apar topar ambulansa alındı. Futbolseverlerin ve sahadaki futbolcuların korku dolu bakışları arasında sedyeye koyularak ambulansla hastaneye kaldırılan Eugen Neagoe’ın görüntüsü herkesi şoke etti.

Acil servise götürülen Rumen çalıştırıcıya stent takıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Eugen Neagoe’nin kendine geldikten sonra doktorlara ilk olarak “Maç kaç kaç?” diye sorduğu öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın bilincinin açık olduğunu açıklayan doktorları, Neagoe’nin bir süre daha müşahade altında tutulacağını belirtti.

Öte yandan olayın ardından büyük bir şok yaşayan Dinamo Bükreşli oyuncular, 36 ve 66. dakikada yediği gollerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Son güncelleme 11:22 | 22 Temmuz 2019
Dinamo Bükreş Eugen Neagoe romanya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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