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Beşiktaş’ta Walace pazarlığı!
Transfer Haberleri

Beşiktaş’ta Walace pazarlığı!

Bundesliga 2’de oynamak istemeyen başarılı ön libero için Alman kulübünün belirlediği bonservis ücreti 5 milyon Euro. Kartal’ın teklifi ise opsiyonlu kiralama

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 22 Temmuz 2019 07:47

ORTA sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Walace. Hannover 96 forması giyen Brezilyalı ön libero, takımının Bundesliga 2'ye düşmesinin ardından ayrılık kararı aldı. Alman basınına yansıyan haberlerde 24 yaşındaki futbolcunun isteğine Hannover'in olumlu yaklaştığı ve 5 milyon Euro bonservis belirlediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi Walace'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralayabilmek.

BENFİCA DA TALİP OLDU

2018 yılında Hamburg'dan Hannover'e 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 28 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş dışında Benfica ve Dinamo Moskova'nın da transfer listesinde bulunan Walace için satın alma opsiyonlu 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ile Alman ekibinin kapısı çalınacak. Sambacıya da aynı rakam maaş olarak teklif edilecek.

Son güncelleme 07:47 | 22 Temmuz 2019
beşiktaş transfer Walace
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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