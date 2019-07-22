Beşiktaş’ta Walace pazarlığı!

ORTA sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Walace. Hannover 96 forması giyen Brezilyalı ön libero, takımının Bundesliga 2'ye düşmesinin ardından ayrılık kararı aldı. Alman basınına yansıyan haberlerde 24 yaşındaki futbolcunun isteğine Hannover'in olumlu yaklaştığı ve 5 milyon Euro bonservis belirlediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi Walace'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralayabilmek.

BENFİCA DA TALİP OLDU

2018 yılında Hamburg'dan Hannover'e 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 28 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş dışında Benfica ve Dinamo Moskova'nın da transfer listesinde bulunan Walace için satın alma opsiyonlu 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ile Alman ekibinin kapısı çalınacak. Sambacıya da aynı rakam maaş olarak teklif edilecek.