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Beşiktaş’ın eski futbolcuları Hatay’da
Beşiktaş

Beşiktaş’ın eski futbolcuları Hatay’da

Aralarında Samet Aybaba, Recep Çetin ve Ulvi Güveneroğlu'nun da bulunduğu Beşiktaş'ın eski futbolcuları, Hatay'da ziyaretlerde bulundu.

22 Temmuz 2019 16:25

Beşiktaş Kulübünün bir dönem formasını giyen futbolcular, Hatay’da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Hatay’ın ana vatana katılışının 80’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kente gelen Beşiktaş’ın eski futbolcuları Samet Aybaba, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Zafer Öğer, Metin Uzun, Süleyman Oktay, Saffet İşler, Oktay Aydaz, Kubilay Erel, Mehmet Aksu, Abidin Özdemir, İskender Köksal, Celal Gökhan Güldağ ve Aydın Kahraman, Hatay Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret etti.

Burada dernek başkanı Mehmet Yıldız ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan eski futbolcular, derneğin faaliyetleri hakkında yöneticilerden bilgi aldı, bazı maçlarla ilgili anılarını paylaştı. Ardından Antakya merkezdeki bir Kartal Yuvası’nı ziyaret eden eski Beşiktaşlı futbolcular, burada takımın yeni sezon formalarını imzalayıp, taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Futbolcular, akşam saatlerinde Hatay’ın ana vatana katılışının 80’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen turnuva öncesi il protokolüyle dostluk maçı yapacak.

Son güncelleme 16:30 | 22 Temmuz 2019
beşiktaş hatay
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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34 18 63
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34 13 47
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