Beşiktaş, Kocaelispor’u farklı geçti! Tyler Boyd ayağının tozuyla yıldızlaştı…

Yeni sezon hazırlıkları için 8 Temmuz’da Riva’da toplanan ve bu tarihten itibaren hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdüren Beşiktaş, kampın son gününde, ikinci hazırlık maçını Kocaelispor’la oynadı. Siyah-beyazlılar iki devrede de farklı 11’lerle sahada yer aldı. Karius-Gökhan Gönül, Enzo Roco, Vida, Caner – Oğuzhan, Dorukhan, Lens, Ljajic, Quaresma – Güven Yalçın 11’iyle sahaya çıkan siyah-beyazlılar, 7. dakikada Gökdeniz’in attığı golle 1-0 geriye düştü. Beşiktaş’ta 22. dakikada Quaresma eşitliği sağlayan isim olurken, 33. dakikada Adem Ljajic’in kullandığı kornerde Enzo Roco, kafayla attığı golle takımını öne geçiren isim oldu ve ilk 45 dakika bu skorla sonuçlandı. Tyler Boyd yıldızlaştı

İkinci yarıda Teknik Direktör Abdullah Avcı, kadronun tamamını değiştirdi. Siyah-beyazlılar; Utku – Kerem, Mirin, Necip, Ahmet – Kartal, Erdem, Boyd, Muhayer, Oğuzhan Akgün – Umut Nayir 11’iyle ikinci yarıya başladı. Beşiktaş, genç oyuncuların istekli futboluyla ikinci yarıda çok etkili oldu. Özellikle yeni transfer Tyler Boyd, yaptığı asistlerle, farklı galibiyette başrol oynarken, maçın da yıldızı oldu. 54. dakikada Muhayer Oktay’ın attığı golde asisti yapan Boyd, 61. dakikada da bu kez Umut Nayir’e golü attıran isim oldu. Beşiktaş, 78. dakikada Umut Nayir’le skoru 5-1’e getirirken, 83. dakikada Tyler Boyd, ceza sahasına çok şık girerek Oğuzhan Akgün’ün golünü hazırlayan isim oldu.

Beşiktaş, Riva`daki kampını tamamladı Beşiktaş, Riva kampındaki son antrenmanını yaptı. Abdullah Avcı`nın öğrencileri 3 günlük iznin ardından 25 Temmuz`da Avusturya kampına başlayacak. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ta genç oyuncu Oğuzhan Akgün, 89. dakikada attığı golle de maçın sonucu ilan eden isim oldu: 7-1. Kocaelispor maçıyla birlikte Riva’daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından çarşamba günü saat 12.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak olan özel uçakla 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya’ya gidecek. Siyah-beyazlılar 4 Ağustos’a kadar çalışmalarına burada devam edecek.