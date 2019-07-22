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Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda muhteşem zafer! Altın madalya Türkiye’nin!
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Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda muhteşem zafer! Altın madalya Türkiye’nin!

İsveç'te devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda 4x400m bayrak yarışı finalinde Türkiye 3:08.34 ile Avrupa'da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalya kazandı. 17 yaşındaki milli atlet İlyas Çanakçı'nın atağı ve milli atletlerimizin sevinci görülmeye değerdi!

22 Temmuz 2019 06:51

İsveç’in Boras kentinde devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4×400 metre yarışı finalinde Türkiye tarihi bir sonuca imza attı. Türkiye, 3:08.34 ile Avrupa’da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Nefes kesen yarışta sırasıyla Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı start aldı. Seçme yarışında yer almayan ancak finalde son 400’ü koşan 17 yaşındaki atletimiz İlyas Çanakçı’nın son bölümdeki muhteşem atağı ve milli atletlerimizin sevinci görülmeye değerdi.

Yarışta Çekya 3:08.50 ile Çekya U20 rekorunu kırarak ikinci, İspanya 3:08.66 ile üçüncü oldu. Türkiye üçüncü altınını ve toplamda 10. madalyasını elde etti. Yarışın ardından Milliler flaş röportajda şöyle konuştu: “Dün eleme sırasında altını kazanabileceğimizi biliyorduk. Finalde son 400 metreyi koşan takım arkadaşımızı elemede kullanmadık ve finale sakladık. Bugün bize katılabildi ve altını kazandık, çok mutluyuz. Çok zor bir yarıştı. Bir takım kazanacaksa bunun İtalya olacağını düşünüyorduk. Ancak ilk bayrak değişiminde geride kaldıklarını fark ettik ve artık bizi yakalamaları çok zordu.”

Zaferin ardından sosyal medyada da sporseverler gençlerimizi tebrik ederken bir kullancının “Aferin oğlum be. Sen koştun, ben ağladım” yorumu sosyal medyanın zafere verdiği tepkinin özeti olarak öne çıktı.

20 Temmuz 2019 Türkiye`nin itirazları sonucu Almanya diskalifiye edildi U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası`nda erkekler 4x400 metre bayrak yarışında mücadele eden Türkiye, ilk yarı final seçmesinde adını finale yazdırmayı başardı. Türk teknik ekibi, Milliler ile aynı seçmede yarışan Almanya`nın yarışta kural hatası yaptığını tespit edince, finale kalan Almanya, diskalifiye edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 06:51 | 22 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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