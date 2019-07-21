Zlatan Ibrahimovic’ten rakip antrenöre küfür: ‘Evine git seni küçük or….’

Saha içindeki performansının yanı sıra yaptığı açıklamalarla dünya futbolunun gündeminden hiç düşmeyen Zlatan Ibrahimvoc yine olay yaratacak bir harekete imza attı.

ABD’de MLS ekibi Los Angeles Galaxy forması giyen 37 yaşındaki İsveçli golcü, Los Angeles FC maçında yaptığı hat-trick ile takımının 3-2 galip gelmesini sağladı.

Ancak maçtan sonra rakip takımın kaleci antrenörüyle tartışmaya giren tecrübeli futbolcunun sözleri şok etkisi yarattı.

Zlatan kim daha iyi sahada gösterdi! Los Angeles FC karşısında hat-trick yapan Zlatan Ibrahimovic, adeta maç öncesi verdiği röportajı kanıtlar gibiydi. İlgili Haberi Oku

Kendisine sataşan Los Angeles FC kaleci antrenörü Zak Abdel’e “Evine git seni küçük or…., evine git” diyen Zlatan’ın bu sözleri kameralara yansıdı.

Yaşananlardan sonra başarılı futbolcuya ceza verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor.