SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika.. AKP'li vekilden hükümete sert çıkış: Saygısızlık yapıldı!
Zlatan Ibrahimovic’ten rakip antrenöre küfür: ‘Evine git seni küçük or….’
Dünyadan Futbol

Zlatan Ibrahimovic’ten rakip antrenöre küfür: ‘Evine git seni küçük or….’

ABD'nin MLS takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, hat-trick yaptığı maçın ardından rakip takım antrenörüne küfür etti.

SKOR DIŞ HABER 21 Temmuz 2019 15:56

Saha içindeki performansının yanı sıra yaptığı açıklamalarla dünya futbolunun gündeminden hiç düşmeyen Zlatan Ibrahimvoc yine olay yaratacak bir harekete imza attı.

ABD’de MLS ekibi Los Angeles Galaxy forması giyen 37 yaşındaki İsveçli golcü, Los Angeles FC maçında yaptığı hat-trick ile takımının 3-2 galip gelmesini sağladı.

Ancak maçtan sonra rakip takımın kaleci antrenörüyle tartışmaya giren tecrübeli futbolcunun sözleri şok etkisi yarattı.

20 Temmuz 2019 Zlatan kim daha iyi sahada gösterdi! Los Angeles FC karşısında hat-trick yapan Zlatan Ibrahimovic, adeta maç öncesi verdiği röportajı kanıtlar gibiydi. İlgili Haberi Oku

Kendisine sataşan Los Angeles FC kaleci antrenörü Zak Abdel’e “Evine git seni küçük or…., evine git” diyen Zlatan’ın bu sözleri kameralara yansıdı.

Yaşananlardan sonra başarılı futbolcuya ceza verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor.

Son güncelleme 15:56 | 21 Temmuz 2019
Los Angeles FC Los Angeles Galaxy Zak Abdel Zlatan Ibrahimovic
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR