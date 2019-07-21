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Türkiye fırsat tepti! Yarı finalde…
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Türkiye fırsat tepti! Yarı finalde…

20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda İtalya ile karşılaşan Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, maçta büyük avantaj yakalamasına rağmen rakibine yenilmekten kurutulamadı.

21 Temmuz 2019 11:22

Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde İtalya’ya 3-2 yenildi.

Meksika’da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, yarı finalde İtalya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Aguascalientes şehrindeki Hermanos Carreon Salonu’nda oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Milli takım, İtalya’ya 25-19, 26-24, 21-25, 16-25 ve 16-18’lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

Türkiye, üçüncülük maçında yarın TSİ 01.30’da Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Son güncelleme 11:23 | 21 Temmuz 2019
20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası italya türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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