Türkiye fırsat tepti! Yarı finalde…

Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde İtalya’ya 3-2 yenildi.

Meksika’da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, yarı finalde İtalya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Aguascalientes şehrindeki Hermanos Carreon Salonu’nda oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Milli takım, İtalya’ya 25-19, 26-24, 21-25, 16-25 ve 16-18’lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

Türkiye, üçüncülük maçında yarın TSİ 01.30’da Rusya ile karşı karşıya gelecek.