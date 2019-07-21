Trabzonspor’un ‘Keşan’ motifli forması rekor kırdı! Filmde dikkat çeken detay

Trabzonspor Kulübünün, yöreye özgü “keşan” motiflerinin yer aldığı yeni forması için çekilen kısa film, spor, siyaset ve iş dünyasında büyük beğeni topladı. Bordo-mavili kulübün kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı ve yaylada futbol oynayan çocukların başından geçen bir hikayeye yer verdiği film, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Trabzonsporlu futbolcular Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır’ın isimlerinin yazılı olduğu formaları giyen ve isimleri Abdulkadir, Hüseyin, Yusuf ve Uğurcan olan çocuklar kendi aralarında futbol oynarken forması olmadığı için oyuna dahil olmayan Abdülkadir isimli başka bir çocuğun hikayesini anlatan kısa film, Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor’un eski futbolcusu Kevin Campbell ile Göztepeli Andre Castro’nun da beğenisini aldı.

Sosyal medya hesabındaki yaklaşık 19 milyon takipçisine kısa filmi alkış ifadesi ile paylaşan Pique’ye, Trabzonspor Kulübünden de kısa sürede yanıt geldi. Paylaşımda başarılı savunma oyuncusuna ve ailesine yeni formadan gönderileceği belirtilerek, “Bordo mavi Trabzonspor’dan bordo mavi Barcelona’ya selamlar” ifadesi kullanıldı.

Ahmet Ağaoğlu herkesin konuştuğu videoyu yorumladı: Birkaç milyon verseniz bu başarıyı elde edemezsiniz Transferin gözde isimleri Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcu satarak para kazanacakları sezonun bu sezon olmadığını söyledi. Ahmet Ağaoğlu, tüm dünyanın beğenisini kazanan ve Barcelona`nın yıldızı Pique`nin de paylaştığı forma videosu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

FİLMDE OYNAYAN ÇOCUKLAR TRABZONSPOR’UN ALTYAPISINDAN

Çekimleri yaklaşık 1 haftayı bulan kısa filmle ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, Trabzon’da geçmişte her çocuğun yaşamış olduğu bir hikayeyi yeni forma ile bütünleştirerek kısa filme yansıttıklarını söyledi.

Yeni formada yer alan keşan motiflerinin yöreye özgü olduğuna işaret eden Özdemir, “Öncelikle Trabzonspor Medya İletişim Merkezi ekibi olarak hikayeyi ve kurguyu belirledik. Daha sonra çekimin yapılacağı ve keşan yapımı için dokuma tezgahlarının olduğu Çarşıbaşı’nda bir yer seçtik. Filmde oynayan çocuklar Trabzonspor’un alt yapısından. Özellikle Abdülkadir Ömür’ün, Çarşıbaşılı olması ve yöreye özgü böyle bir ürünün formaya yansıtılması büyük beğeni topladı” diye konuştu.

Forma satışlarının 24 saatte 15 bini bulduğunu aktaran Özdemir, yeni formanın kulüp tarihinde en kısa sürede en çok satılan forma unvanını da aldığını vurguladı.

Gerard Pique`den Trabzonspor paylaşımı! Bordo mavili kulüpten forma sözü Barcelona`nın yıldız ismi Gerard Pique, sosyal medya hesabından Trabzonspor`un forma tanıtım videosunu beğendi. Trabzonspor Kulübü de, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique'ye, “Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor'dan, Bordo-Mavi Barcelona'ya sevgilerle” notuyla forma gönderme sözü verdi. İlgili Haberi Oku

Ulaş Özdemir, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan kısa filmi şu ana kadar 6,5 milyon kişinin izlediğini sözlerine ekledi.