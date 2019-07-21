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Son dakika! Filede kızlarımız namağlup Avrupa şampiyonu!
Diğer Sporlar

Son dakika! Filede kızlarımız namağlup Avrupa şampiyonu!

Voleybolda 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, finalde İtalya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Ay-Yıldızlılar namağlup zafere ulaştı.

21 Temmuz 2019 22:34

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu. İtalya ve Hırvatistan’ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, finalde İtalya ile karşılaştı.

İtalya’nın Trieste kentinde bulunan Pala Chiarbola’da oynanan ve toplamda 74 dakika süren mücadelede rakibini 20-25’lik üç setle 74 dakikada 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, turnuvayı ayrıca namağlup tamamladı ve Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Milli Takım’da Pelin Eroktay ve Aleyna Göçmen 13’er sayıyla maçın yıldızı oldular. 21 Temmuz 2019 Son dakika! Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası`nda muhteşem zafer! Altın madalya Türkiye`nin! İsveç`te devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası`nda 4x400m bayrak yarışı finalinde Türkiye 3:08.34 ile Avrupa`da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalya kazandı. 17 yaşındaki milli atlet İlyas Çanakçı`nın atağı ve milli atletlerimizin sevinci görülmeye değerdi! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:34 | 21 Temmuz 2019
voleybol
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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