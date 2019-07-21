Son dakika! Filede kızlarımız namağlup Avrupa şampiyonu!

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyon oldu. İtalya ve Hırvatistan’ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, finalde İtalya ile karşılaştı.
İtalya’nın Trieste kentinde bulunan Pala Chiarbola’da oynanan ve toplamda 74 dakika süren mücadelede rakibini 20-25’lik üç setle 74 dakikada 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, turnuvayı ayrıca namağlup tamamladı ve Avrupa’nın en büyüğü oldu.
Milli Takım’da Pelin Eroktay ve Aleyna Göçmen 13’er sayıyla maçın yıldızı oldular.