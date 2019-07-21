SON DAKİKA Eljif Elmas kamp kadrosuna alınmadı

Eljif Elmas, Fenerbahçe’nin Avusturya kampına dahil edilmedi.

Makedon oyuncunun önümüzdeki hafta sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Napoli’ye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal`ın büyük sıkıntısı Fenerbahçe teknik heyetini, sezona hazır girememe sıkıntısı bastı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hazırlık kampından memnun ancak takım iskeletini kuramamaktan şikayetçi. Bu konuyu yönetime hissettirmese de teknik heyet, transferlere hız verilmesini istiyor. İlgili Haberi Oku

VEDA ETTİĞİ SÖYLENMİŞTİ

Fenerbahçe’nin Makedon yıldızı Eljif Elmas’ın İtalyan ekini Napoli’ye transferinin tamamlandığı, yıldız futbolcunun valizlerini toplayıp takım arkadaşları ile vedalaştığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe, Eljif Elmas için 18 milyon euro bonservisin yanı sıra bonuslar karşılığı Napoli ile el sıkıştı. Eljif Elmas ise 1.5 milyon euro net maaş ve 5 yıllık kontrat için prensip anlaşmasına vardı.

Eljif Elmas, önce Roma'da sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından Napoli'nin Dimaro'da bulunan sezon öncesi kampına katılacak. 19 yaşındaki Makedon yıldız, Il Mattino'nun geçtiği bilgiye göre en geç 22 Temmuz Pazartesi günü kendisini Napoli'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak ve basının karşısına geçecek.