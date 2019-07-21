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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekiliyor
Yeni Malatyaspor

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve turu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri yarın belli olacak.

21 Temmuz 2019 12:19

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, yarın İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Medipol Başakşehir’in Lig Yolu’ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00’te yapılacak.

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25’te başlayacak. Trabzonspor’un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor’un da katılacağı Temel Yol’un çekilişi, TSİ 15.00’te gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos’ta oynanacak.

Son güncelleme 12:19 | 21 Temmuz 2019
Medipol Başakşehir şampiyonlar ligi trabzonspor uefa avrupa ligi yeni malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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