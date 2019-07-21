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Olympiakos ikinci lige düşürüldü ama… Devrim niteliğinde karar!
Euroleague

Olympiakos ikinci lige düşürüldü ama… Devrim niteliğinde karar!

Yunanistan'da küme düşürülen Olympiakos takımı, devrim niteliğinde bir karara imza attı.

21 Temmuz 2019 12:55

Ezeli rakibi Panathinaikos ile yaşadığı olaylar sonrasında 2 hükmen yenilgiyle Yunanistan 2. Ligi'ne düşürülen Olympiakos, gelecek sezon bu ligde B takımı ile mücadele edeceğini açıkladı. Altyapıdan ve Yunanistan’ın diğer takımlarından genç oyuncularla bir kadro kurulacağını açıklayan Olympiakos yönetimi, as takımın ise Euroleague’de oynayacağını duyurdu.

Altyapı ağırlıklı bir takım oluşturacak kırmızı-beyazlı Pire temsilcisi, maçlarda başka bir takım ismiyle yer alıp Yunanistan Kupası'na katılabilecek. Olympiakos, A lisansıyla yer aldığı EuroLig'de as kadrosuyla mücadele edecek.

Avrupa’nın en önemli ve başarılı basketbol takımlarından birine sahip olan Olympiacos, tarihinde 3 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Triple Crown (Üçlü Taç) ve 1 Kıtalararası Kupa kazanmıştır.

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PANATHINAIKOS SERİSİ NEDENİYLE KÜME DÜŞÜRÜLDÜ

Yunan devi Olympiakos, play-off'taki Panathinaikos serisinin ilk maçına çıkmayarak tepki göstermişti. Bunun sonucunda da federasyon tarafından ikinci lige düşürülmüştü.

Olympiakos'un düşürülmesi şu ifadelerle duyurulmuştu:

“Ligde bir play-off maçına çıkılmaması, play-off'lardan diskalifiye edilmeyle cezalandırılır. Takımın bu sezon aldığı sonuçlar geçersiz sayılır, değiştirilemez ve lig, kalan takımlar ile devam eder. Olympiakos, sezonu son sıralarda bitiren takımlardan sonra son sırada kabul edilecek ve bu sebeple ikinci lige düşürülecek.”

Sezon içinde de Panathinaikos‘a karşı oynanan bir maçta hakemlere olan tepkileri nedeniyle mücadelenin ikinci yarısına çıkmamışlardı.

Son güncelleme 12:55 | 21 Temmuz 2019
olympiakos yunanistan
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