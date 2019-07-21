Murat Yalçınkaya’dan muhteşem atak ve altın madalya!

İsveç’in Boras kentinin ev sahipliği yaptığı Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 3000 metre su engellide mücadele eden milli sporcumuz Murat Yalçınkaya, altın madalyanın sahibi oldu.

Yalçınkaya, Türkiye’ye organizasyondaki yedinci madalyasını getirirken genç sporcunun yarışın son bölümünde yaptığı atak görülmeye değerdi.

İsveç’in Boras kentinde devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 3000 metre su engelli finalinde mücadele eden Murat Yalçınkaya, son bölümde yaptığı muhteşem atakla 8:58.20’lik dereceye imza atarak Avrupa şampiyonu oldu! #Boras2019pic.twitter.com/144WqHmIbF — SKOR (@SozcuSkor) 21 Temmuz 2019

Yalçınkaya, 8:58.20’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Ev sahibi İsveç’ten Omar Nuur, 8:58.79’la ikinci, Portekiz’li Etson Barros ise 9:01.85’le üçüncü oldu.

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