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Murat Yalçınkaya’dan muhteşem atak ve altın madalya!
Diğer Sporlar

Murat Yalçınkaya’dan muhteşem atak ve altın madalya!

İsveç'in Boras kentinde devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 3000 metre su engelli finalinde mücadele eden Murat Yalçınkaya, son bölümde yaptığı muhteşem atakla 8:58.20'lik dereceye imza atarak Avrupa şampiyonu oldu!

21 Temmuz 2019 17:47

İsveç’in Boras kentinin ev sahipliği yaptığı Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 3000 metre su engellide mücadele eden milli sporcumuz Murat Yalçınkaya, altın madalyanın sahibi oldu.

Yalçınkaya, Türkiye’ye organizasyondaki yedinci madalyasını getirirken genç sporcunun yarışın son bölümünde yaptığı atak görülmeye değerdi.

Yalçınkaya,  8:58.20’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Ev sahibi İsveç’ten Omar Nuur, 8:58.79’la ikinci, Portekiz’li Etson Barros ise 9:01.85’le üçüncü oldu.

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Son güncelleme 17:47 | 21 Temmuz 2019
3000 metre su engelli Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası Murat Yalçınkaya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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