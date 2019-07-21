Meryem Bekmez zirveden inmiyor

İki yıl önce 16 yaşındayken katıldığı Avrupa U20 Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Meryem Bekmez, bu kez zirveye çıktı. İsveç’in Boras kentindeki şampiyonanın son gününde yapılan 10 bin metre kadınlar yürüyüş yarışında Meryem Bekmez, 44:44:50’lik derecesiyle Avrupa şampiyonu olurken, Evin Demir de 46:38.58 ile gümüş madalyaya ulaştı. Bekmez ve Demir, 18 Mayıs’ta Litvanya’daki Avrupa Yürüyüş Kupası’nda da 10 kilometre yarışını ilk ikide tamamlamışlardı. Bekmez’in şampiyonluğuyla Türkiye, şampiyona tarihindeki 12’nci altın madalyasına ulaştı. Meryem Bekmez ve Evin Demir, madalyalarını TAF Başkanı ve EA Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çintimar’ın elinden aldı.

Kadınlar 10,000 metre yarışındaki diğer Milli atlet Kader Dost ise yarışı yedinci sırada tamamladı. Dost, yarış içinde bir dakika bekleme cezası almasına rağmen 48:06.09 ile finişe yedinci olarak ulaşmayı başardı.

Türkiye`nin itirazları sonucu Almanya diskalifiye edildi U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası`nda erkekler 4x400 metre bayrak yarışında mücadele eden Türkiye, ilk yarı final seçmesinde adını finale yazdırmayı başardı. Türk teknik ekibi, Milliler ile aynı seçmede yarışan Almanya`nın yarışta kural hatası yaptığını tespit edince, finale kalan Almanya, diskalifiye edildi. İlgili Haberi Oku

ERKEKLERDE TÜRKİYE REKORU

Erkekler 10 bin metre yürüyüş yarışında ise bir Türkiye rekoru çıktı. Yarışı Selman İlhan, 43:38.88 ile sekizinci bitirirken, hemen arkasına 43:42.60’lık bir derece gerçekleştiren Serhat Güngör, 18 yaş altı 10 bin metre pist yürüyüş rekorunu yeniledi. Bu dalda eski rekor, 44:20.35 ile 2013 yılında Muratcan Karapınar tarafından gerçekleştirilmişti.

Erkekler 10 bin metre yürüyüşte yarışan Özgür Topsakal ise 45:23.63 ile finişe 19’uncu sırada ulaştı. 2019-07-21 15:22:43