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Meryem Bekmez ve Evin Demir’den harika zafer!
Diğer Sporlar

Meryem Bekmez ve Evin Demir’den harika zafer!

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 10 bin metre yürüyüşte Meryem Bekmez, altın madalya; Evin Demir ise gümüş madalya kazandı.

21 Temmuz 2019 12:26

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar 10 bin metre yürüyüşte milli sporculardan Meryem Bekmez altın, Evin Demir ise gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç’in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 10 bin metre yürüyüşte piste çıkan milli atletlerden Meryem Bekmez ile Evin Demir ilk iki sırada yer aldı.

Milli atlet Meryem 44.44.50’lik derecesiyle birincilik elde ederken, Evin Demir ise 46.38.68 ile Meryem’in ardından Avrupa ikincisi oldu.

Aynı kategoride yarışan milli sporcu Kader Dost da 1 dakika ceza alanında beklemesine karşın 48.06.09’luk derecesiyle yarışı yedinci sırada tamamladı.

Son güncelleme 12:26 | 21 Temmuz 2019
Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Evin Demir meryem bekmez
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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