Kayseri’de final maçından sonra gözyaşlarını tutamadılar

Kayseri’de 2 gruptan toplam 25 takımın mücadele ettiği U12 Ligi finalinde İstikbal Mobilya Kayserispor ile Kayseri Şekerspor karşı karşıya geldi. Sümer Sahası’nda oynanan U12 Ligi final maçının normal süresi 2-2´lik sonuçla tamamlandı. Seri penaltı atışları sonucunda 5 penaltının 5´ini de gole çeviren Kayserispor U12 takımı müsabakayı 5-3’lük skorla kazanarak şampiyonu oldu.

Sporcuların ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği müsabaka sonrasında finalde kaybeden Kayseri Şekersporlu futbolcular sahayı gözyaşlarıyla terk etti. Şekersporlu bazı sporcu aileleri sahaya girerek çocukları teselli etti.

KIRIK PARMAKLA OYNADI

İstikbal Mobilya Kayserispor U12 Ligi takımında yer alan Mahmut Han Polat, yarı final ve final maçında kırık parmakla oynadı. Sağ el orta parmağı kırık olmasına rağmen görev alan Mahmut Han Polat, ikinci penaltıyı gole çevirdi.

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Elini 2 hafta önce demir kapıya sıkıştırdığını belirten Polat, “Elimi kapıya sıkıştırdığım için sağ orta parmağımda kırık oluştu. Ve 10 dikiş atıldı. Yarı final ve final müsabakasında oynamak istedim. Doktordan müsaade aldıktan sonra hocalarımın da desteğiyle oynadım. Mücadelemi ettim, gol attığım da oldu. Final maçına kadar 10 gol attım. 1 gol da final maçında penaltıdan attım, toplam 11 gol attım” dedi.