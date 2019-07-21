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Fransa Bisiklet Turu’nda Alaphilippe kaçıyor, Thomas kovalıyor!
Diğer Sporlar

Fransa Bisiklet Turu’nda Alaphilippe kaçıyor, Thomas kovalıyor!

Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını, Mitchelton-Scott takımından Simon Yates ilk sırada tamamladı. Deceuninck-QuickStep takımından Alaphilippe, genel klasman liderliğini sürdürdü. Alaphilippe'in en yakın takipçisi Geraint Thomas ise aradaki farkı 1 dakika 35 saniyeye indirdi.

21 Temmuz 2019 23:50

106. Fransa Bisiklet Turu’nun 15. etabını, Mitchelton-Scott takımının Büyük Britanyalı sporcusu Simon Yates kazandı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 15. etabı, Limoux ile Foix Prat d’Albis arasındaki 185 kilometrelik parkurda yapıldı. Simon Yates, dört tırmanış bölümünün bulunduğu etabı, 4 saat 47 dakika 4 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Deceuninck-QuickStep takımının Fransız bisikletçisi Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü ancak en yakın takipçisi ile arasındaki fark, 1 dakika 35 saniyeye indi. Tura, 23 Temmuz Salı günü Nimes kentinde koşulacak 177 kilometrelik 16. etapla devam edilecek. Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris’teki 21. etapla son bulacak.

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Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 61 saat 22 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): 1 dakika 35 saniye

3. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 1 dakika 47 saniye

Son güncelleme 23:50 | 21 Temmuz 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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