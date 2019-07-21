Fransa Bisiklet Turu’nda Alaphilippe kaçıyor, Thomas kovalıyor!

106. Fransa Bisiklet Turu’nun 15. etabını, Mitchelton-Scott takımının Büyük Britanyalı sporcusu Simon Yates kazandı. Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 15. etabı, Limoux ile Foix Prat d’Albis arasındaki 185 kilometrelik parkurda yapıldı. Simon Yates, dört tırmanış bölümünün bulunduğu etabı, 4 saat 47 dakika 4 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Deceuninck-QuickStep takımının Fransız bisikletçisi Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü ancak en yakın takipçisi ile arasındaki fark, 1 dakika 35 saniyeye indi. Tura, 23 Temmuz Salı günü Nimes kentinde koşulacak 177 kilometrelik 16. etapla devam edilecek. Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris’teki 21. etapla son bulacak.

Son dakika! Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası`nda muhteşem zafer! Altın madalya Türkiye`nin! İsveç`te devam eden Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası`nda 4x400m bayrak yarışı finalinde Türkiye 3:08.34 ile Avrupa`da yılın en iyi U20 derecesine imza atarak altın madalya kazandı. 17 yaşındaki milli atlet İlyas Çanakçı`nın atağı ve milli atletlerimizin sevinci görülmeye değerdi! İlgili Haberi Oku

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 61 saat 22 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): 1 dakika 35 saniye

3. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 1 dakika 47 saniye