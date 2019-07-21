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Fenerbahçe’nin genç kalecisi Berke Özer resmen Westerlo’da
Transfer Haberleri

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Berke Özer resmen Westerlo’da

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, kiralık olarak gittiği Belçika ekiplerinden Westerlo ile resmi sözleşme imzaladı.

21 Temmuz 2019 15:29

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo’ya resmen kiralandı.

Geçen sezon başında Altınordu’dan transfer edilen ve gelecek vaad eden genç kaleci Berke Özer, yeni takımının formasını giydi.

Fenerbahçe tarafından tecrübe kazanması için Westerlo’ya kiralanan 1.91 boyundaki İzmir doğumlu kaleci için imza töreni düzenlendi.

Uzun yıllar Fenerbahçe’de idari menajer görevini yürüten ve Westerlo’da ikinci başkan olan Hasan Çetinkaya da imza töreninde bulundu.

Son güncelleme 15:29 | 21 Temmuz 2019
berke özer Fenerbahçe
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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