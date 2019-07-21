Fenerbahçe’nin genç kalecisi Berke Özer resmen Westerlo’da

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo’ya resmen kiralandı.

Geçen sezon başında Altınordu’dan transfer edilen ve gelecek vaad eden genç kaleci Berke Özer, yeni takımının formasını giydi.

Fenerbahçe tarafından tecrübe kazanması için Westerlo’ya kiralanan 1.91 boyundaki İzmir doğumlu kaleci için imza töreni düzenlendi.

Uzun yıllar Fenerbahçe’de idari menajer görevini yürüten ve Westerlo’da ikinci başkan olan Hasan Çetinkaya da imza töreninde bulundu.