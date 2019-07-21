Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın büyük sıkıntısı

Fenerbahçe, hem 5 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek hem de geçen sezonki başarısız tabloyu unutturmak adına yeni sezona büyük önem veriyor. Takımı sezon başında devralmanın önemine vurgu yapan Ersun Yanal ve ekibi, hazırlık kampında yoğun bir çalışma içinde… Ersun Yanal, her ne kadar dışarıya, özellikle yönetime hissettirmese de SÖZCÜ'nün edindiğine göre teknik heyet, takımın omurgasını oluşturamamaktan şikayetçi…

Stopere öncelik vermeleri gerektiğini Ali Koç'a bildiren Yanal, bazı transfer görüşmelerinin sonlanmamasından dolayı da dertli… Yapılan değerlendirmelerde, “Oyuncuların çalışması ve temposu iyi. Ancak iskeleti oluşturamıyoruz. Stoperimiz yok. Çok önemli olan 6 numara transferi uzadı. Direkt oynayacak en az iki oyuncumuz eksik. Sezona hazır başlamak istiyoruz ama elimizde olmayan nedenlerden bu zor görünüyor” denildiği belirtiliyor.

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VOLKAN DEMİREL SIKINTISI

Bununla birlikte teknik heyete göre Eljif Elmas satışı ellerini çok rahatlatacak. Genel düşünce, Eljif'in satılmasıyla birlikte eksikler daha hızlı tamamlanacak. Kolarov'da Roma'nın bonservis ısrarı da bu şekilde aşılacak.

Diğer bir konu ise Volkan Demirel. Ersun Yanal, Volkan'ı saha dışındaki aidiyeti için takımda görmek istiyor. Tecrübeli oyuncunun geleceğine, yönetimin bir türlü karar verememesi ise takım içinde sıkıntı yaratıyor.