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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın YouTube savaşı! 1 milyon abone…
Fenerbahçe

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın YouTube savaşı! 1 milyon abone…

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi YouTube kanalı 1 milyon aboneye ulaştı ve bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Sarı lacivertlilerin ardından Galatasaray da Twitter'da yaptığı kampanya ile abone sayısını 1 milyona ulaştırdı. Beşiktaş ise 322 bin abone sayısına sahip.

21 Temmuz 2019 15:08

Fenerbahçe Kulübü’nde Ali Koç’un başkan olmasıyla birlikte sosyal medyada yapılan kampanyaların ilk meyvesi alındı.

Sarı lacivertli kulüp, YouTube’da 1 milyon aboneye ulaşan ilk Türk takımı oldu. Son yıllarda sosyal medyanın öneminin artmasıyla birlikte bütün kulüplerin YouTube ve Twitter gibi ortamlardaki etkinliğini arttırmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Başkan Ali Koç’un göreve gelmesinin ardından sosyal medya etkinliğini arttırmayı hedefleyen ve birçok proje üreten sarı lacivertliler,  #FenerbahçeYoutubeda1Milyon etiketiyle Twitter’da kampanya başlattı.

Kısa süre içerisinde 1 milyon aboneye ulaşan sarı lacivertliler Twitter’dan kutlama mesajı yayınladı.

GALATASARAY DA ATAĞA GEÇTİ

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da ezeli rakiplerini geçmek için kampanya başlatırken sarı kırmızılıların abone sayısı ise 967 binden kısa süre içinde 1 milyona ulaştı. Beşiktaş’ın abone sayısı ise 322 binde kaldı.

Dünya futbolunda Barcelona’yı 4.3 milyon aboneyle bir başka İspanyol devi Real Madrid izliyor. İngiltere’den Liverpool’un 1.9 milyon, Manchester City’nin 1.6 milyon ve Manchester United’ın 1.5 milyon abonesi var.

Son güncelleme 16:53 | 21 Temmuz 2019
Fenerbahçe youtube
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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