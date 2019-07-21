Fatih Terim izdihamı! ‘Söz vermiştin ya’

Sezon öncesi kamp için Avusturya'ya giden Galatasaray'ın kaldığı otele sarı kırmızılı taraftarlar akın etti. Avrupa'nın birçok şehrinden gelen taraftarlardan bazıları 600 km'den fazla yol kat ederken, sabah antrenmanının yoğun fırtına ve yağış nedeniyle iptal olması gurbetçi vatandaşları üzdü.

Buna rağmen otel önünden ayrılmayan ve yaklaşık 10 saat boyunca akşam antrenmanını bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'den imza almak için yoğun çaba sarf etti.

Bir engelli taraftarın teknik direktör Fatih Terim'den imza alma çabası Avusturya kampındaki Sözcü muhabirlerinin kamerasına takıldı. Fatih Terim'e sesini duyurmaya çalışan taraftarın “Söz vermiştin ya, senin için 800 km yol geldim” sözleri yağmur ve fırtına arasında kayboldu.

Kötü hava şartlarına rağmen taraftarları kırmayan Fatih Terim'in zor anlar yaşadığı görüldü.

Video-Fotoğraf: Hüseyin Çağlar