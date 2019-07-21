Ersun Yanal’ın 17’lik prensi…

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Abdulcebrail Akbulut hazırlık kampında Ersun Yanal'ın gözüne girdi. Abdulcebrail, sarı-lacivertlilerin iki hazırlık maçında da forma giydi. Bu şansı iyi değerlendiren genç oyuncu, teknik heyetin beğenisini kazandı. Ersun Yanal, idmanlarda yakından ilgilendiği Abdulcebrail'e şut ve orta çalışmaları yaptırıyor.
Ersun Yanal, genç oyuncusu için “Onu doğru zamanda kullanmalıyız. Çok yol kat edecek” diyor.
Abdulcebrail, Fenerbahçe'ye 2014'te Iğdır Esspor'dan gelmişti.
4 GENÇ KAMPA
Ersun Yanal, Avusturya kampına götüreceği 4 genci belirledi. Abdulcebrail Akbulut dışında Batuhan Yılmaz, Oytun Özdoğan ve Okan Turp A takımla idmanlara çıkmaya devam edecek.