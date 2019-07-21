Ersun Yanal’ın 17’lik prensi…

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki genç oyuncusu Abdulcebrail Akbulut hazırlık kampında Ersun Yanal'ın gözüne girdi. Abdulcebrail, sarı-lacivertlilerin iki hazırlık maçında da forma giydi. Bu şansı iyi değerlendiren genç oyuncu, teknik heyetin beğenisini kazandı. Ersun Yanal, idmanlarda yakından ilgilendiği Abdulcebrail'e şut ve orta çalışmaları yaptırıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal`ın büyük sıkıntısı Fenerbahçe teknik heyetini, sezona hazır girememe sıkıntısı bastı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hazırlık kampından memnun ancak takım iskeletini kuramamaktan şikayetçi. Bu konuyu yönetime hissettirmese de teknik heyet, transferlere hız verilmesini istiyor. İlgili Haberi Oku

Ersun Yanal, genç oyuncusu için “Onu doğru zamanda kullanmalıyız. Çok yol kat edecek” diyor.

Abdulcebrail, Fenerbahçe'ye 2014'te Iğdır Esspor'dan gelmişti.

4 GENÇ KAMPA

Ersun Yanal, Avusturya kampına götüreceği 4 genci belirledi. Abdulcebrail Akbulut dışında Batuhan Yılmaz, Oytun Özdoğan ve Okan Turp A takımla idmanlara çıkmaya devam edecek.