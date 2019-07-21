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Beşiktaş’ın Boateng planı
Beşiktaş

Beşiktaş’ın Boateng planı

Beşiktaş'ta Burak ve Güven’den oluşan forvet hattına alternatif olarak düşünülen 32 yaşındaki yıldız Kevin-Prince Boateng'e “Bonservis sorununu çöz, görüşelim” mesajı verildi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 21 Temmuz 2019 10:27

Beşiktaş, sağ ve sol bek ile stoperle transferi bitirmenin planlarını yapıyor ancak bir isim için temaslar devam ediyor. İtalyan medyasından da doğrulanan girişimler Kevin-Prince Boateng'e yönelik.

Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'dan oluşan santrfor hattına alternatif yaratmak adına 32 yaşındaki yıldız gündemde… Ancak diğer transferlere bütçe ayırmak isteyen Beşiktaş, Boateng'in menajerine şartını iletti. Ganalı hücum oyuncusuna “Bonservis sorununu çözersen görüşelim” mesajı verildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Barcelona'da geçiren oyuncu, takımı Sassuoulo'nun gelecek planlarında yer almıyor.

19 Temmuz 2019 Beşiktaş`tan Orkan Çınar açıklaması! Beşiktaş Kulübü, Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Orkan Çınar ile ilgili bir açıklama yaptı. Orkan Çınar`ın sol bacak arka üst adale grubunda zorlanma tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu İlgili Haberi Oku

Oyuncunun İtalyan ekibiyle 2021'e kadar kontratı var.

Son güncelleme 10:38 | 21 Temmuz 2019
beşiktaş kevin-prince boateng
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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