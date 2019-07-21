Beşiktaş’ın Boateng planı

Beşiktaş, sağ ve sol bek ile stoperle transferi bitirmenin planlarını yapıyor ancak bir isim için temaslar devam ediyor. İtalyan medyasından da doğrulanan girişimler Kevin-Prince Boateng'e yönelik.

Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'dan oluşan santrfor hattına alternatif yaratmak adına 32 yaşındaki yıldız gündemde… Ancak diğer transferlere bütçe ayırmak isteyen Beşiktaş, Boateng'in menajerine şartını iletti. Ganalı hücum oyuncusuna “Bonservis sorununu çözersen görüşelim” mesajı verildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Barcelona'da geçiren oyuncu, takımı Sassuoulo'nun gelecek planlarında yer almıyor.

Beşiktaş`tan Orkan Çınar açıklaması! Beşiktaş Kulübü, Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Orkan Çınar ile ilgili bir açıklama yaptı. Orkan Çınar`ın sol bacak arka üst adale grubunda zorlanma tespit edildiği belirtilirken, oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu İlgili Haberi Oku

Oyuncunun İtalyan ekibiyle 2021'e kadar kontratı var.