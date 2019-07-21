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Beşiktaş, Riva’daki kampını tamamladı
Beşiktaş

Beşiktaş, Riva’daki kampını tamamladı

Beşiktaş, Riva kampındaki son antrenmanını yaptı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri 3 günlük iznin ardından 25 Temmuz'da Avusturya kampına başlayacak.

21 Temmuz 2019 13:27

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 Temmuz’dan bu yana Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sabah Riva’daki son antrenmanını yaptı. Akşam hazırlık maçı yapacak olan siyah-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından Avusturya’ya gidecek.

Yeni sezon öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanan ve 8 Temmuz tarihinden bu yana hazırlıklarını burada sürdüren Beşiktaş, bu sabah 1. etap kamp çalışmalarındaki son antrenmanını gerçekleştirdi. Bu akşam Riva’da saat 18.30’da Kocaelispor’la hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş, daha sonra 2 gün izin yapacak ve çarşamba günü, 2. etap hazırlıkları için Avusturya’nın Saalfelden bölgesine giderek 4 Ağustos’a kadar burada kampa girecek. Riva’da basına kapalı olarak antrenman yapan futbolcular, Abdullah Avcı yönetiminde 1,5 saat çalıştı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Denge, kuvvet, koordinasyon ve 5’e 2 top kapma idmanıyla devam eden antrenman, taktik program ve şut çalışmasıyla son buldu.

Son güncelleme 13:27 | 21 Temmuz 2019
beşiktaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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