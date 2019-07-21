SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Hong Kong'daki protestolar şiddetleniyor!
Beşiktaş Kocaelispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı izle!
Beşiktaş

Beşiktaş Kocaelispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı izle!

Yeni sezon için hazırlık maçları devam ediyor. Beşiktaş ile Kocaelispor bu akşam 18.30'da başlayan maçta karşı karşıya geldi. Futbolseverler maçı canlı izlemek istiyor. Peki  Beşiktaş Kocaelispor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

21 Temmuz 2019 19:48

Beşiktaş ve Kocaelispor, 2019-2020 sezonuna hazırlanmak için Riva’da karşılaşıyor. Beşiktaş Kocaelispor maçı Kocaelispor’un Youtube kanalında yayınlanıyor.Aşağıda yer alan linkten Beşiktaş Kocaelispor maçını izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 Temmuz’dan bu yana Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sabah Riva’daki son antrenmanını yaptı. Akşam hazırlık maçı yapacak olan siyah-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından Avusturya’ya gidecek.

Futbolcular yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Fotoğraf: DHA

Yeni sezon öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanan ve 8 Temmuz tarihinden bu yana hazırlıklarını burada sürdüren Beşiktaş, bu sabah 1. etap kamp çalışmalarındaki son antrenmanını gerçekleştirdi. Bu akşam Riva’da saat 18.30’da Kocaelispor’la hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş, daha sonra 2 gün izin yapacak ve çarşamba günü, 2. etap hazırlıkları için Avusturya’nın Saalfelden bölgesine giderek 4 Ağustos’a kadar burada kampa girecek.

Riva’da basına kapalı olarak antrenman yapan futbolcular, Abdullah Avcı yönetiminde 1,5 saat çalıştı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Denge, kuvvet, koordinasyon ve 5’e 2 top kapma idmanıyla devam eden antrenman, taktik program ve şut çalışmasıyla son buldu.

İHA

Son güncelleme 19:48 | 21 Temmuz 2019
beşiktaş hazırlık maçı kocaelispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR