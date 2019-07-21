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Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep’te
Transfer Haberleri

Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep’te

Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Rumen futbolcu Alin Tosca'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

21 Temmuz 2019 17:36

Yeni sezona yönelik hazırlıklarına transfer çalışmalarıyla da devam eden Gazişehir Gaziantep, son olarak İspanya’nın Real Betis takımında forma giyen Rumen futbolcu Alin Tosca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Marius Sumudica’nın da ısrarla istediği 27 yaşındaki futbolcu sözleşme imzaladıktan sonra takımın Topuk Yaylası’nda devam eden kampa katıldı.

Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis’te forma giyen ve sözleşmesi sona eren Alin Tosca, hem stoper hem de sol bek mevkisinde görev yapabiliyor.

Son güncelleme 17:36 | 21 Temmuz 2019
Alin Tosca Gazişehir Gaziantep spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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