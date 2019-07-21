ABD’de Liverpool coşkusu! 9 bin km uzakta…

Hazırlık kampı nedeniyle ABD’de bulunan Liverpool’un, Borussia Dortmund ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Notre Dame Stadyumu’nda büyük bir coşku yaşandı. Stadyumu kırmızıya bürüyen Liverpool taraftları muhteşem bir görüntü sergilediler. Liverpool taraftarları, evlerinden 9 bin kilometre uzakta takımlarını yalnız bırakmadılar.

‘You’ll Never Walk Alone’ şarkısını söyleyen Liverpool taraftarları, maçı izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Öte yandan karşılaşma, Borussia Dortmund’un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Borussia Dortmund’un gollerini 3. dakikada Paco Alcacer, 53. dakikada Thomas Delaney ve 58. dakikada Jacob Bruun Larsen kaydetti. Liverpool’un golleri ise 35. dakikada Harry Wilson ve 75. dakikada penaltıdan Rhian Brewster’ten geldi.