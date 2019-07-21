SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de 3 atama birden
ABD’de Liverpool coşkusu! 9 bin km uzakta…
Dünyadan Futbol

ABD’de Liverpool coşkusu! 9 bin km uzakta…

Liverpool'un Borussia Dortmund ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi İngiliz taraftarlar, stadyumda muhteşem bir şov sergiledi.

SKOR DIŞ HABER 21 Temmuz 2019 11:55

Hazırlık kampı nedeniyle ABD’de bulunan Liverpool’un, Borussia Dortmund ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Notre Dame Stadyumu’nda büyük bir coşku yaşandı. Stadyumu kırmızıya bürüyen Liverpool taraftları muhteşem bir görüntü sergilediler. Liverpool taraftarları, evlerinden 9 bin kilometre uzakta takımlarını yalnız bırakmadılar.

‘You’ll Never Walk Alone’ şarkısını söyleyen Liverpool taraftarları, maçı izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Öte yandan karşılaşma, Borussia Dortmund’un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Borussia Dortmund’un gollerini 3. dakikada Paco Alcacer, 53. dakikada Thomas Delaney ve 58. dakikada Jacob Bruun Larsen kaydetti. Liverpool’un golleri ise 35. dakikada Harry Wilson ve 75. dakikada penaltıdan Rhian Brewster’ten geldi.

Son güncelleme 11:56 | 21 Temmuz 2019
ABD Borussia Dortmund liverpool
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR