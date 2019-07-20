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Ümit Milli Takım, Büyük Britanya’yı farklı mağlup etti
Milli Takımlar

Ümit Milli Takım, Büyük Britanya’yı farklı mağlup etti

Ümit Erkek Milli Takımımız 5-8 klasman maçında Büyük Britanya'yı 104-87’lik skorla yendi ve Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Litvanya ile 5'incilik için karşılaşma hakkı elde etti.

20 Temmuz 2019 19:23

İsrail’de düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, klasman maçında Büyük Britanya’yı 104-87 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Ümit Milli Takım, 5’incilik maçı oynama hakkı kazandı.

Shlomo Group Arena’da oynanan mücadelenin ilk yarısını Türkiye, 56-46 önde kapattı. 2’nci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Ümit Milliler, maçtan 104-87 galip ayrıldı. Türkiye’de Muhaymin Mustafa 19 sayıyla en skorer isim olurken; Mert Akay 17, Erkin Şenel ise 14 sayıyla mücadele etti.

Ümit Milli Takım, 5’incilik mücadelesinde yarın Litvanya ile karşı karşıya gelecek. 20 Temmuz 2019 A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya yolcusu 2019 FIBA Dünya Kupası`na katılacak milliler, İstanbul`daki hazırlıkları tamamladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:23 | 20 Temmuz 2019
büyük britanya türkiye Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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