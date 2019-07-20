UEFA’dan Fenerbahçe’ye müjde gibi ceza

UEFA, merakla beklenen Fenerbahçe kararını açıkladı. Daha önce yapılan finansal fair-play anlaşmasına uymayan sarı-lacivertlilere verilen cezalar da açıklandı. Korkulduğu gibi Avrupa'dan men ya da transfer yasağı cezalarına çarptırılmayan Fenerbahçe, olabilecek en az hasarla bu süreci atlattı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi, sarı-lacivertli kulübün 2020-21 ve 2021- 22 sezonlarında kontrol altında olacağını duyurdu.

AVRUPA'DA KADRO SINIRI 23

SÖZ konusu sezonlarda UEFA organizasyonlarından elde edilecek 2 milyon Euro'luk gelir ise bloke edildi. Bununla birlikte 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında UEFA listesine yeni oyuncu bildirilmesi için transferde artıya geçme şartı getirildi. Yani, Fenerbahçe, gelecek sezon al-sat işlemleri sonrası artıda olmazsa UEFA listesine yeni oyuncu bildiremeyecek. Ayrıca bu iki sezonda Kanarya, UEFA kadrosunda 23'ten fazla oyuncu kullanamayacak.

AÇIKLAMA 19.07'YE DENK GELDI

AYRICA, 15 Ekim 2019'a kadar borcun yeniden yapılandırılması veya yeni ulusal finansal kurallara uyulması durumunda kısıtlanan UEFA geliri 2 milyon Euro'dan 1 milyon Euro'ya inecek. Bu kararın açıklanmasının Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne denk gelmesi sevinç yarattı. Özellikle halen devam eden ‘Fener Ol' kampanyasının UEFA'nın sert yaptırımlara başvurmamasını sağladığı ifade edildi.