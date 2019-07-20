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Türkiye’nin itirazları sonucu Almanya diskalifiye edildi
Diğer Sporlar

Türkiye’nin itirazları sonucu Almanya diskalifiye edildi

U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x400 metre bayrak yarışında mücadele eden Türkiye, ilk yarı final seçmesinde adını finale yazdırmayı başardı. Türk teknik ekibi, Milliler ile aynı seçmede yarışan Almanya'nın yarışta kural hatası yaptığını tespit edince, finale kalan Almanya, diskalifiye edildi.

20 Temmuz 2019 20:48

İsveç’in Boras kentinde devam eden U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4×400 metre bayrak yarışında mücadele eden Türkiye, ilk yarı final seçmesinde adını finale yazdırmayı başarırken, Türk teknik ekibi, Almanya’nın yaptığı kural ihlalini tespit edince Almanya bayrak takımı diskalifiye edildi.

Türkiye erkekler 4×400 metre bayrak takımının 3:11.62’lik derecesiyle finale kaldığı seçme yarışmalarında Alman bayrak takımının kural hatası Türk teknik ekibinin gözünden kaçmadı. 2017 yılında İtalya’da da Almanya bayrak takımının kural hatasını ortaya çıkaran Türkiye Atletizm Federasyonu teknik ekibi, Almanya’yı diskalifiye ettirmişti. Bugün yapılan seçme yarışmalarında Almanya bayrak takımı bayrağı düşürdü ancak sporcu bayrağı yerden alarak yarışmaya devam etti.

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Kural ne diyor?

U20’de dünya ikincisi olmayı başaran Almanya, bu zaman kaybına rağmen yarışı 5. ve son sırada tamamlasa da ikinci seçmede Büyük Britanya’nın yarışı tamamlayamaması nedeniyle 3:18.27’lik derecesine rağmen adını finale yazdırdı. Kural hatası ise yarış sonu Türk ekibi tarafından tespit edildi. Bayrağın yere düştüğü noktadan yarışa devam etmesi gereken Almanya, 7 adım öne yuvarlandığı noktadan bayrağı alarak yarışmaya devam etti. Kurallar bayrağın düştüğü yere dönülerek yarışa devam edilebileceğini söylüyor. İtiraz, önce kabul edilmedi…

Bu durumu fark eden Türk teknik ekibi duruma itiraz etti ancak yarışmanın video ve koşular baş hakemi bu itirazı kabul etmedi. Bunun üzerine Türk teknik ekibi 3 kişiden oluşan yarışma jürisine gitti. İtiraz parasını yatıran Türkiye’nin haklı olduğu ortaya çıktı ve Almanya diskalifiye edildi. 2017 yılından sonra 2019 yılında da Türk teknik ekibi, Almanya bayrak takımının finalde yarışma şansını elinden almış oldu. Kural hatalarına rağmen yarışma hakemlerinin itirazı kabul etmemesi ise eleştirildi.

21 Temmuz Pazar günü yapılacak olan erkekler 4×400 metre bayrak yarışı finalinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkenin bayrak takımı madalya kovalayacak.

Son güncelleme 21:04 | 20 Temmuz 2019
atletizm erkekler 4x400 metre bayrak yarışı U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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