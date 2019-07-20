Türkiye’nin itirazları sonucu Almanya diskalifiye edildi

İsveç’in Boras kentinde devam eden U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 4×400 metre bayrak yarışında mücadele eden Türkiye, ilk yarı final seçmesinde adını finale yazdırmayı başarırken, Türk teknik ekibi, Almanya’nın yaptığı kural ihlalini tespit edince Almanya bayrak takımı diskalifiye edildi.

Türkiye erkekler 4×400 metre bayrak takımının 3:11.62’lik derecesiyle finale kaldığı seçme yarışmalarında Alman bayrak takımının kural hatası Türk teknik ekibinin gözünden kaçmadı. 2017 yılında İtalya’da da Almanya bayrak takımının kural hatasını ortaya çıkaran Türkiye Atletizm Federasyonu teknik ekibi, Almanya’yı diskalifiye ettirmişti. Bugün yapılan seçme yarışmalarında Almanya bayrak takımı bayrağı düşürdü ancak sporcu bayrağı yerden alarak yarışmaya devam etti.

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Kural ne diyor?

U20’de dünya ikincisi olmayı başaran Almanya, bu zaman kaybına rağmen yarışı 5. ve son sırada tamamlasa da ikinci seçmede Büyük Britanya’nın yarışı tamamlayamaması nedeniyle 3:18.27’lik derecesine rağmen adını finale yazdırdı. Kural hatası ise yarış sonu Türk ekibi tarafından tespit edildi. Bayrağın yere düştüğü noktadan yarışa devam etmesi gereken Almanya, 7 adım öne yuvarlandığı noktadan bayrağı alarak yarışmaya devam etti. Kurallar bayrağın düştüğü yere dönülerek yarışa devam edilebileceğini söylüyor. İtiraz, önce kabul edilmedi…

Bu durumu fark eden Türk teknik ekibi duruma itiraz etti ancak yarışmanın video ve koşular baş hakemi bu itirazı kabul etmedi. Bunun üzerine Türk teknik ekibi 3 kişiden oluşan yarışma jürisine gitti. İtiraz parasını yatıran Türkiye’nin haklı olduğu ortaya çıktı ve Almanya diskalifiye edildi. 2017 yılından sonra 2019 yılında da Türk teknik ekibi, Almanya bayrak takımının finalde yarışma şansını elinden almış oldu. Kural hatalarına rağmen yarışma hakemlerinin itirazı kabul etmemesi ise eleştirildi.

21 Temmuz Pazar günü yapılacak olan erkekler 4×400 metre bayrak yarışı finalinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkenin bayrak takımı madalya kovalayacak.