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Trabzonspor’a forma desteği
Trabzonspor

Trabzonspor’a forma desteği

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor'un "keşan" motifli yeni sezon formalarından 2011 adet dağıtacaklarını duyurdu.

20 Temmuz 2019 17:03

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan “Trabzonsporumuz ile yan yana” başlığı altında yaptığı paylaşımda, “Keşan motiflerimiz formamıza bu kadar yakışmışken kampanyaya kayıtsız kalamam elbette. Alın terine ve emeğe olan inancımızla, futbolun sadece saha içinde oynanması dileğiyle 2011 tane forma bağışlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür’ün de yer aldığı kısa filmle tanıtımı yapılan geleneksel dokuma bezi “keşan” motiflerinin yer aldığı yeni sezon formaları TS Club ve online mağazalarda satışa sunuldu.

Son güncelleme 17:03 | 20 Temmuz 2019
forma trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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