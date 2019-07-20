SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Başkan Trump’ın ‘Türkiye’ davetiyesi basına sızdı
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den başka Kjaer’e talip yok!
Fenerbahçe

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den başka Kjaer’e talip yok!

Sevilla'da savunma bölgesine yapılan transferlerin ardından oynama şansını neredeyse tamamen kaybeden Kjaer'in takımdan ayrılması beklenirken Danimarkalı yıldıza eski takımı Fenerbahçe dışında talip çıkmıyor. İşte Fenerbahçe transfer haberleri...

20 Temmuz 2019 10:16

Fenerbahçe eski oyuncusu Kjaer’i yeniden takımda görmek istiyor. Savunma hattında tecrübeli ve güçlü bir hat kurmak isteyen Fenerbahçe, Sevilla’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kjaer’e yeniden sarı lacivertli formayı giydirmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE’DEN KJAER İÇİN TAKTİK

Sevilla'nın sportif direktörü Monchi'nin kiralamaya yanaşmadığı ve takımda oynama şansı olmayan Kjaer için Fenerbahçe “Bekle gör” taktiği uyguluyor. Fiyat düşünce Comolli devreye girecek.

Savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği isim olan eski oyuncusu Simon Kjaer için “Bekle gör” taktiğini uyguluyor. Sevilla’nın ünlü sportif direktörü Monchi son anda kiralamaktan vazgeçtiği Simon Kjaer için maksimum parayı kazanmak istese de Fenerbahçe yönetimi bu oyuna gelmedi… Savunmaya ciddi takviyeler yapan Sevilla’da forma şansı az olan Danimarkalı stoper için Fenerbahçe bonservis ücretinin iyice düşmesini bekleyecek.

Diğer kulüpler de devreden çıkınca Comolli en uygun zamanda devreye girecek. Comolli, Simon Kjaer’i 8 milyon Euro’ya bitirmek istiyor.

Fener istekli davranınca Monchi, Kjaer’i kiralamaktan vazgeçti ve satmaya karar verdi. Fenerbahçe de bu hamleye “Bekle gör’ taktiğiyle cevap verdi.

Kjaer yeni sezonda eski kulübü Fenerbahçe’de oynamaya sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu için başka talibin çıkmaması, yönetimin elini güçlendirdi.

Son güncelleme 10:16 | 20 Temmuz 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR