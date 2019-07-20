Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den başka Kjaer’e talip yok!

Fenerbahçe eski oyuncusu Kjaer’i yeniden takımda görmek istiyor. Savunma hattında tecrübeli ve güçlü bir hat kurmak isteyen Fenerbahçe, Sevilla’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kjaer’e yeniden sarı lacivertli formayı giydirmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE’DEN KJAER İÇİN TAKTİK

Sevilla'nın sportif direktörü Monchi'nin kiralamaya yanaşmadığı ve takımda oynama şansı olmayan Kjaer için Fenerbahçe “Bekle gör” taktiği uyguluyor. Fiyat düşünce Comolli devreye girecek.

Savunmaya takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, kadrosuna katmak istediği isim olan eski oyuncusu Simon Kjaer için “Bekle gör” taktiğini uyguluyor. Sevilla’nın ünlü sportif direktörü Monchi son anda kiralamaktan vazgeçtiği Simon Kjaer için maksimum parayı kazanmak istese de Fenerbahçe yönetimi bu oyuna gelmedi… Savunmaya ciddi takviyeler yapan Sevilla’da forma şansı az olan Danimarkalı stoper için Fenerbahçe bonservis ücretinin iyice düşmesini bekleyecek.

Diğer kulüpler de devreden çıkınca Comolli en uygun zamanda devreye girecek. Comolli, Simon Kjaer’i 8 milyon Euro’ya bitirmek istiyor.

Fener istekli davranınca Monchi, Kjaer’i kiralamaktan vazgeçti ve satmaya karar verdi. Fenerbahçe de bu hamleye “Bekle gör’ taktiğiyle cevap verdi.

Kjaer yeni sezonda eski kulübü Fenerbahçe’de oynamaya sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu için başka talibin çıkmaması, yönetimin elini güçlendirdi.